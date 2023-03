Els terrenys de la Zona Franca. Foto: Generalitat

El Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) ha mostrat la seva satisfacció perquè l’espai ocupat per l’antiga fàbrica de Nissan es recuperi en favor del sector i amb el projecte D-Hub, liderat per 2 empreses que formen part del seu grup de socis: QEV Technologies i BTech. Segons el CIAC, això "fa augurar un futur molt prometedor pel nostre sector" i "aporta una mica de llum als anys de batalles que pateix la indústria de l’automoció amb les diferents crisis acumulades i que encara no hem superat".

Després de rebre la bona notícia de l’adjudicació de la Zona Franca al D-Hub, el CIAC espera "una posada en marxa ràpida per recuperar el know how dels treballadors que van marxar després del tancament de la fàbrica de Nissan", i apunta que "el sector sempre necessita l’experiència i el talent de les persones que formen part de la nostra indústria".

El CIAC destaca que, amb el nou projecte, es crearan "2 espais de fabricació de vehicles: un liderat pel D-Hub i el segon per l’empresa Silence, on s’afegirà un espai de logística liderat per Goodman i el centre tècnic de Nissan".

Igualment, consideren que "el PERTE VEC 1 permet posar en marxa el projecte de la Zona Franca" i diuen tenir "les expectatives molt altes en el PERTE VEC 2 perquè obri les portes al salt qualitatiu de les companyies del sector, en especial les pimes que representen el gran gruix de l’automoció catalana".

El clúster apunta que manté "converses permanents amb el Ministeri d’Indústria i la Generalitat per ajudar a millorar la gestió del PERTE VEC 2, tal i com hem fet amb l’entrega d’un informe de bones pràctiques on es recullen els protocols i les gestions que han fet diferents països de la Unió Europea".