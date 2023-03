El CEO de GSMA. Foto: Europa Press

El CEO de GSMA, John Hoffman , ha afirmat que la indústria de la telefonia mòbil "encara té molt a fer" per millorar en la seva sostenibilitat . En una entrevista concedida a Europa Press durant el Mobile World Congress (MWC) , ha posat èmfasi que va ser la primera indústria que es va sumar als objectius de l'Agenda 2030 i ha assenyalat que s'ha de reduir la xifra dels 3.200 milions de persones que encara no tenen connectivitat mòbil.

5G: "MOLT ESPAI PER CRÉIXER"

De la mateixa manera, ha assegurat que en els propers anys la indústria estarà impulsada pel "canvi", ja que encara queda molt per al 6G i ha afegit que hi ha molt espai per créixer al 5G.

Hoffman ha concretat que l'augment en la velocitat del 5G permetrà incrementar-la en tecnologies com l'Internet de les Coses, la Intel·ligència Artificial i el Big Data, “Ens permetrà accelerar la velocitat del canvi”, va valorar.

MWC: UN "ÈXIT" PÚBLIC-PRIVAT

D'altra banda, ha mostrat la seva satisfacció perquè "menys del 50%" dels assistents a la fira són del sector del mòbil, i més de la meitat siguin els representants de verticals, com els operadors, les infraestructures, el programari , el retail, leducació i les administracions públiques.

Hoffman ha assegurat estar "emocionat" davant la presència de representants de les diferents administracions públiques i la visita del Rei Felip VI. "Tenim èxit gràcies a la col·laboració publicoprivada", ha dit, i ha celebrat el suport rebut pels ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, la Generalitat i el Govern, que ha definit de fenomenal. Ha subratllat que l'MWC congrega a Barcelona uns 3.000 periodistes durant la setmana i també ha destacat l'impacte econòmic de la trobada a la ciutat.