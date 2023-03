Factura de llum / Endesa

Endesa ha arribat a un acord amb Housell , la companyia líder de serveis immobiliaris i proptech de referència, per oferir avantatges als seus clients que els permetran estalviar a la factura de la llum.



L'objectiu d'aquesta aliança és oferir a compradors i venedors que tanquin una operació a la proptech –empresa que aplica la tecnologia de la informació i la nova economia al sector immobiliari– pagar menys a la factura de la llum en un context d'alta volatilitat de preus al mercat regulat. Amb la promoció actual el client podrà beneficiar-se de 1 mes gratuït de consum de llum per sempre i fins a 2 mesos de consum gratuït el primer any afegint un altre producte. A més, també podreu gaudir d'un 10% de descompte extra al terme d'energia durant el primer any.

L'acord arriba en un context de crisi energètica i elevada inflació i és per això que Housell segueix augmentant els serveis complementaris i avantatges associant-se amb partners de tota la cadena immobiliària com Endesa. A més, l'aliança permet a l'energètica arribar a un nou segment de clients: al de compradors i venedors d'immobles, als quals se'ls ofereix la tarifa Lliure , en què la companyia es compromet a millorar el preu de mercat regulat de la llum dels darrers 12 mesos i et garanteix el mateix preu per cada quilowatt hora per a les 24 hores del dia.

Per a Enrique Montoro, del Canal Real Estate d'Endesa , “comptar amb un partner com Housell que introdueixi nous clients és clau, ja que les proptechs estan captant bona part dels clients del mercat immobiliari actualment”.

"La compra d'una llar implica molts processos que es poden allargar durant força temps", comenta Guillermo Llibre, CEO de Housell. "Per això, i com a avantatge o valor afegit per a compradors de Housell, volem oferir als nostres clients un descompte i la seguretat d´un bon servei de la mà d´Endesa en un moment de crisi energètica i d´elevats preus del sector".