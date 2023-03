Gonzalo Gortázar , conseller delegat de CaixaBank , ha participat aquest dimecres en un nou Esmorzar de Treball de la Fundació CEDE - Confederació Espanyola de Directius i Executius. L'acte, presentat per César Arranz, president de l'AEEF i vicepresident de la Fundació CEDE, i moderat per Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu ha tingut el patrocini d'Agbar i la col·laboració de Deloitte.

Amb el títol "Transformació i lideratge", Gonzalo Gortázar ha abordat diversos temes d'actualitat, com el paper del directiu, el paper a què s'enfronten els joves en incorporar-se al món professional o el procés d'integració que ha dut a terme l'entitat.



Segons Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, els joves es troben davant dels mateixos reptes professionals que el conjunt de la societat . A més, segons ha explicat, també afronten reptes com ara la cura del planeta, així com la desigualtat o la crisi de reputació de les institucions. "Hi ha molt per fer -ha continuat- i des de diferents posicions com també des del sector financer, que se situa al centre de l'economia".



EL CEO ÉS UN LÍDER DE PERSONES



Segons el conseller delegat de CaixaBank, el directiu i el CEO "han de tenir clar que és un líder de persones, i com més obligacions tingui, més s'hi ha de centrar, mai no s'ha d'oblidar i mai ha de perdre aquest humanisme", ha assenyalat. Gortázar també ha apuntat que, com a directiu, una vegada es té aquesta base, “cal tenir confiança i transmetre-la”. Un altre dels elements que ha destacat és que el mateix directiu "ha d'estar orientat a l'acció, amb les eines adequades per revisar i corregir errors, així com per organitzar els equips de treball, que són els que aconsegueixen els objectius en conjunt, a més de tenir molta comunicació, escoltar i transmetre il·lusió ”.



Al mateix Esmorzar de Treball organitzat per la Fundació CEDE - Confederació Espanyola de Directius i Executius , Gonzalo Gortázar ha explicat les accions que CaixaBank està impulsant tant en intel·ligència artificial com en sostenibilitat. En aquest sentit, Gortázar ha precisat que la Intel·ligència Artificial "s'ha convertit en una eina fonamental i extraordinària" per a l'entitat. "Ens permet ser molt més flexibles i molt més precisos a l'hora de definir els models de risc, així com poder detectar millor quins serveis o productes necessiten els nostres clients", ha assenyalat.



Pel que fa a la sostenibilitat, Gortázar ha recordat que el sector financer “és un actor clau i que la seva contribució és decisiva” en aquest àmbit.

En aquest sentit, ha indicat que CaixaBank pretén ser "un catalitzador de la transició cap a un model molt més sostenible, atès que estem al centre de tot el procés de l'economia. Podem finançar i ser catalitzador de les empreses que més contribueixen cap a la transició energètica ”.

"Hem emès 9.600 milions d'euros en bons verds i socials, més que cap altra entitat financera a Espanya", ha continuat. També ha dedicat part de la seva explicació a recordar que s'ha creat una Direcció de Sostenibilitat al Comitè de Direcció de CaixaBank perquè serveixi de catalitzador i impulsor dins de la mateixa entitat.



CAIXABANK TÉ LA MILLOR POSICIÓ DELS ÚLTIMS 15 ANYS



"Tenim la millor posició financera dels darrers 15 anys en termes de liquiditat, solvència, qualitat creditícia i provisions", ha afirmat Gortázar, sumat al procés d'integració, del qual "estem molt satisfets". En aquest sentit, ha destacat que "tenim una posició molt sòlida al mercat , amb una quota del 25%, a més d'una integració -la més gran feta a Espanya- que s'ha dut a terme en un període molt més curt del que habitual".



Durant la seva intervenció, Gortázar també ha recordat que la responsabilitat de CaixaBank és donar el millor servei a tots els seus clients i ha destacat, per exemple, que ofereixen servei a través d'una oficina física a 2.200 municipis o que és l'única entitat a 476 poblacions , amb un compromís de no abandonar-les.



Per acabar, ha posat en valor la contribució de CaixaBank destacant que part del seu benefici, via dividends, arriba a la societat a través de la Fundació “la Caixa” o del FROB.