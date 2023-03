Les afiliades de l'ONCE passejant amb un voluntari al MWC2023/@CatPress

Durant el tercer dia, els gegants tecnològics han tornat a sorprendre els visitants amb grans novetats que abasten el metavers, els wearables, els robots i els dispositius de realitat mixta.

CatalunyaPress ha recorregut el MWC23 amb dues afiliades de l'ONCE que amb un telèfon a la mà, un bastó, un gos guia i un voluntari han accedit al recinte, s'han passejat pels salons del Congrés, s'han acostat amb les mans a un robot coreà, han llegit totes les etiquetes explicatives que es trobaven al seu pas, han saludat un robot gos i s'han enfudat unes ulleres de LEOVO que els permetrien passejar-se per Barcelona gràcies a un projecte pilot que ha col·locat etiquetes per la ciutat comtal.

Les etiquetes permeten les audiodescripcions als dispositius mòbils de les persones cegues o amb baixa visió facilitant l'accessibilitat al MWC2023/ @CatPress

En aquest petit vídeo es pot observar com ha estat aquesta visita que elles mateixes han qualificat de "positiva i necessària" per facilitar l'accessibilitat de totes les persones en igualtat de condicions a grans esdeveniments firals com el MWC que aquests dies acapararà tot l'interès mundial amb la presentació de les seues innovacions tecnològiques.