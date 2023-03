Oficina d'ocupació / @EP

El nombre d' aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 2.618 persones al febrer en relació amb el mes anterior (+0,09%) després del final de la campanya de rebaixes i impulsat pel creixement de la desocupació entre joves, dones i estrangers, segons dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball.

El Departament que dirigeix Yolanda Díaz ha destacat que el "lleu" repunt de la desocupació registrada al febrer, de "a penes" un 0,1% en termes percentuals, reflecteix "la tendència d'estabilitat al mercat laboral".

La pujada del febrer d'aquest any, la segona consecutiva després de la del gener, contrasta amb el descens en 11.394 persones experimentat el febrer del 2022, però està per sota de la mitjana de febrer dels darrers 15 anys, que dóna un increment de 35.280 aturats. Des de l'inici de la sèrie històrica comparable, el 1996, l'atur ha pujat al febrer en 13 ocasions i s'ha reduït en 15.

Després del repunt del febrer, el nombre total d'aturats es va situar en 2.911.015 desocupats, la xifra més baixa en un mes de febrer des del 2008, segons ha destacat Treball.

En termes desestacionalitzats , l'atur registrat va disminuir el segon mes del 2023 en 6.345 persones.

L'últim any la desocupació acumula un descens de 200.669 aturats, fet que suposa un 6,4% menys, amb una reculada de l'atur femení de 96.427 dones (-5,4%) i una caiguda de la desocupació masculina de 104.242 homes (- 8,2%).

L'ATUR PUJA ENTRE LES DONES I ALS JOVES

L' atur va baixar al febrer al sector serveis, amb 3.868 desocupats menys (-0,19%); a la indústria, on va disminuir en 2.399 persones (-1%), ia la construcció, que va restar 2.392 aturats (-1,07%). No obstant això, aquests descensos no van poder compensar els augments de la desocupació a l'agricultura (+1.138 aturats, +1%) i, sobretot, al col·lectiu sense ocupació anterior, on va pujar en 10.139 persones (+4,1%).

L'atur es va incrementar al febrer entre les dones i va baixar entre els homes. En concret, la desocupació femenina va augmentar en 4.135 dones (+0,2%), davant una reculada de l'atur masculí de 1.517 homes (-0,1%). Així, en acabar el febrer, el total de dones aturades va pujar a 1.744.220 persones, mentre que el nombre d'homes a l'atur va totalitzar 1.166.795 aturats.

Per edats, l'atur entre els joves menors de 25 anys va pujar un 11,8% al febrer, amb 11.862 aturats més que al tancament del gener, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més va baixar en 9.244 aturats (-0 ,3%).

Després de l'avenç del febrer, el nombre total d'aturats menors de 25 anys va pujar fins a un total de 215.366 aturats. Tot i això, es tracta de la seva xifra més baixa en un mes de febrer dins de la sèrie històrica, segons ha subratllat el Departament que dirigeix Yolanda Díaz.

L'ATUR BAIXA A NOU CCAA I PUJA A VUIT

L'atur registrat va pujar al febrer a vuit comunitats autònomes i va baixar en nou. Els repunts més importants es van registrar a Madrid (+5.040 aturats), Canàries (+2.726) i Múrcia (+1.583), mentre que els descensos més importants els van protagonitzar el País Valencià (-1.632 aturats), Castella i Lleó (-1.542 aturats) i Castella -La Manxa (-1.309).

Pel que fa a les províncies, l'atur va retrocedir en 36, especialment a València (-981 desocupats), Astúries (-903) i Huelva (-852) i va pujar a les 16 províncies restants, principalment a Madrid (+5.040 aturats) , Las Palmas (+1.746) i Múrcia (+1.583).

L'atur registrat entre els estrangers va pujar en 5.104 desocupats respecte al mes anterior (+1,4%), fins a situar-se el total d'immigrants en atur en 375.988, fet que suposa 13.275 aturats menys que un any abans (-3,4%) .

ELS CONTRACTES FIXOS-DISCONTINUS ES TRIPLIQUEN

Al febrer es van registrar 1.084.802 contractes, un 24,9% menys que el mateix mes del 2022. De tots ells, 493.200 van ser contractes indefinits, xifra que supera en un 55,6% la de febrer del 2022.

En total, el 45,46% dels contractes realitzats al febrer van ser indefinits, percentatge que supera el registrat al gener, quan la proporció de contractes fixos va ser del 44,16%.

Del total de contractes indefinits subscrits al febrer, 230.635 han estat a temps complet, un 32,6% més que el mateix mes de l'any passat; 141.305 eren contractes fixos-discontinus, multiplicant per gairebé tres la xifra d'un any abans (+196,9%), i 121.260 eren contractes indefinits a temps parcial (+27,2%).

De tots els contractes subscrits al febrer, 591.602 van ser contractes temporals, un 47,5% menys que el mateix mes del 2022.

Durant els dos primers mesos de l'any, s'han signat una mica més d'un milió de contractes fixos, un 84,2% més que en el mateix període del 2022, i 1,26 milions de contractes temporals, un 49,2% menys.

LA QUANTIA MITJANA DE LA PRESTACIÓ CONTRIBUTIVA PER ATUR PUJA UN 8%

El Ministeri ha informat a més que la despesa en prestacions per desocupació va arribar al gener (última dada disponible) a la xifra de 1.992,5 milions d'euros.

Treball ha recordat que les prestacions abonades al gener incorporaven la pujada de la base reguladora fins al 60% a partir del setè mes, davant del percentatge del 50% que s'aplicava des del 2012 per al càlcul de la prestació.

Com a conseqüència d'això, la quantia mitjana de la prestació contributiva per desocupació va augmentar al gener un 8,1%, des dels 893 euros del 2022 fins als 965,7 euros, cosa que, segons Treball, "permet pal·liar la pèrdua de valor adquisitiu" .

La despesa mitjana mensual per beneficiari, sense incloure el subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura, va pujar a 1.071,1 euros al mes de gener, fet que suposa 23,2 euros més que en el mateix mes del 2022 (+2,2%) .

El total de beneficiaris de prestacions per desocupació es va situar en finalitzar el primer mes de l'any en 1.901.340 persones, un 2% més que el gener de l'any passat, i la taxa de cobertura va assolir el 69,3%, "el seu nivell més alt des del 2012", segons Treball.

Les dades de prestacions sempre van amb un mes de retard respecte a les dades d'atur, de manera que aquest dijous el Ministeri ha publicat les xifres de desocupació del febrer i l'estadística de prestacions del gener.