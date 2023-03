Platja de La Pinta, a Adeje / @EP

Espanya va rebre el mes de gener passat la visita de 4,1 milions de turistes internacionals , un 65,8% més que el mateix mes de l'any passat, que van gastar al nostre país al voltant de 5.218 milions d'euros , un 71,1% més. , segons dades fetes públiques aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les dades de l' Estadística de Moviments Turístics a Fronteres (FRONTUR) mostren com el Regne Unit va ser el país que més turistes va enviar a Espanya amb un total de 742.212 (el 17,9%) del total, duplicant la xifra registrada el gener del passat any, encara afectat per la variant Omicrom del coronavirus.

França i Alemanya van ser els següents països amb més turistes que van visitar Espanya. França va aportar 485.116 (un 39,6% més en taxa anual) i Alemanya 478.258 més (un 69,6% més).

Entre la resta de països de residència, l'INE destaca especialment els creixements anuals registrats per part dels turistes procedents dels Estats Units (102,8%), Itàlia (78,6%) i Irlanda (66,1%).

Canàries, destinació turística tradicional europea d'hivern, va ser la regió favorita escollida pels turistes internacionals per ser a Espanya el mes de gener passat, amb el 29% del total de les visites, seguit de Catalunya (19,2%) i Andalusia ( 13,8%).

L'increment en el nombre de turistes registrat al gener ha comportat també un augment de la despesa realitzada a Espanya. Així, segons dades de l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur) la despesa total realitzada pels turistes internacionals al nostre país va assolir els 5.218 milions d'euros el primer mes de l'any, fet que suposa un augment del 71,7% respecte d'aquest. mes del 2022, quan va ser de 3.040 milions.

La notícia més positiva és que la despesa mitjana per turista se situa en 1.258 euros, amb un increment anual del 3,5%. Per la seva banda, la despesa mitjana diària creix un 19,3%, fins a 148 euros.

Segons dades de l'institut estadístic, la durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals és de 8,5 dies, fet que suposa 1,3 dies menys que el gener del 2022.

La despesa en activitats va ser la principal partida del gener, per als turistes suposant el 23,8% del total i un augment del 71,2% respecte al mateix mes del 2022.