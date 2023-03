Francisco Reynés, durant la seva intervenció. Foto: Catalunya Press

“El subministrament de gas està garantit en aquest 2023 ”. Així de contundent s'ha mostrat el CEO de Naturgy , Francisco Reynés , durant la jornada Reptes energètics en un futur incert , celebrada a la seu de Foment del Treball el matí d'aquest 3 de març.

L'empresari ha analitzat l'estat general del mercat energètic, apuntant que "tot i que l'escenari a què ens enfrontem és volàtil, hi ha oportunitats, encara que també hi ha riscos". Al seu parer, com a elements positius cal apuntar que "estem vivint una certa baixada dels preus , la qual és positiu", que la Unió Europea comença a viure "una certa normalització econòmica " (que apunta que a Espanya encara no es dóna) , mentre que també veu amb bons ulls la " voluntària d'estimular l'economia " que estan duent a terme governs com el dels Estats Units.

D'altra banda, com a amenaces que afrontem estan "el preu de l'energia ", que la demanda "es pot veure amenaçada per la conjuntura econòmica " i, en tercer lloc, es va plantejar la pregunta de quanta energia més pot voler utilitzar la Xina i si aquest augment en el consum pot "suposar un drenatge a l'escenari energètic mundial ".

UN TRILEMA

Reynés ha apuntat que l'escenari energètic està vivint una "regulació creixent", dient que, mirant únicament el 2022, es van establir una vintena de noves regulacions tant estatals com europees. Això, a criteri del CEO de Naturgy, implica “un canvi de model de negoci”.

Tot i això, Reynés ha asseverat que el futur de l'energia es pot considerar com "un trilema", i només es pot arribar a una solució "solvent els 3 reptes que es presenten". Així, diu que cal arribar a “una política energètica sostenible, però sense que amenaci el subministrament i amb un nivell de costos assumible per a les empreses i els particulars ”.

Així, l'empresari ha dit que el subministrament, tant a Espanya com a Europa, està garantit al 100% el 2023. "Ningú haurà de triar entre carregar el mòbil o veure la televisió", ha assegurat, apuntant que garantir el subministrament elèctric és tan bàsic com fer-ho amb el gas.

El CEO de Naturgy ha destacat que "Espanya rep gas en forma líquida i gasosa (vaixell i tubs), cosa que fa que tingui més solidesa que altres estats", i ha destacat que, en el cas de l'electricitat, l'empresa "sempre ha apostat per tenir algun mecanisme que garantís els cicles combinats per garantir el subministrament en tot moment".

Un moment de l'acte a la seu de Foment d'aquest 3 de març. Foto: Catalunya Press

Reynés ha volgut deixar clar que això es veu reforçat perquè “el 75% del gas natural liquat que es consumeix està contractat amb contractes a llarg termini”. El 25% restant sí que es negocia a curt i “fa que el mercat es pugui tensionar”.

"LES NECESSITATS HAN CANVIAT"

En la seva intervenció, ha volgut deixar clar que “la cobertura de les necessitats energètiques ha canviat de forma asimètrica, encara que es podria dir que ha millorat”. De fet, Reynés ha destacat que “la Unió Europea ha dedicat molts recursos a reduir les emissions de CO2 ”, incidint que “cada estat ha fet una aposta diferent (Espanya per les renovables, França amb l'energia nuclear, Itàlia amb els cicles, ...).

Però Reynés assegura que, en aquest sentit, s'han fet els deures. "La reducció d'emissions ha de fer que ens sentim orgullosos com a europeus", ha valorat, afegint que "Espanya és el país que més ha reduït les seves emissions des del 2005".

GENERAR PER INVERTIR

A més, Reynés ha dit que "societat demana sostenibilitat i preus assequibles, però també seguretat per a l'activitat econòmica i de les famílies", però que això implica tenir també una robustesa empresarial.

“Les empreses necessiten generar beneficis per poder invertir ”, ha apuntat, deixant entreveure també que és clau la bona salut de companyies com la que lidera. "El repte és que aquesta companyia que compleix 180 anys el 2024 en compleixi 180 més", ha desitjat.