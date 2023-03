@CaixaForum

La tecnologia digital està canviant la nostra vida i la societat en què vivim. Un canvi tan vertiginós que és difícil aventurar com serà la nostra societat d'aquí a deu anys. Les noves generacions de joves nadius digitals ja veuen les criptomonedes i els NFT com el nou or digital, amb què aconseguir guanys ràpids i fàcils, mentre que per a les velles generacions representa una forma de sortir del sistema financer tradicional, no exempta de riscos. Un mercat volàtil on la ruptura amb això i l'especulació es donen la mà, i on les societats hauran d'assumir nous reptes.

Per això, CaixaForum ha llançat el cicle de conferències 'Criptomonedes i NFT, el nou or digital' per endinsar-se i comprendre millor com està impactant aquest fenomen a la societat. La primera conferència, 'En què pensem quan parlem de criptomonedes i NFT?', es farà el 7 de març; la segona, 'Les criptomonedes han arribat per quedar-se?', el 14 de març; i l'última, 'Què són els NFT i com poden intervenir a la nostra societat futura?', tindrà lloc el 21 de març.

