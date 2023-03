WONNOW / CaixaBank

Les alumnes de graus STEM d'universitats espanyoles amb 180 crèdits superats ja es poden presentar a la sisena edició dels Premis WONNOW , uns guardons consolidats i de referència a l'àmbit universitari impulsats per CaixaBank i Microsoft.

Els premis inclouen una dotació econòmica de 10.000 euros a l'alumna amb millor expedient acadèmic, trajectòria personal, professional i social i aquest any s'amplien a 15 les beques remunerades per treballar durant 6 mesos a CaixaBank, a més de l'accés a un programa de mentoring de Microsoft.

Fins al 30 de juny, les interessades a participar en aquesta edició poden presentar la seva candidatura a la web www.wonnowawards.com . Les aspirants han demplenar un formulari, que inclou preguntes per examinar els seus mèrits i conèixer el seu perfil, ja que es valora tant lexpedient acadèmic com els seus mèrits personals, professionals i socials. A més, han d'adjuntar el currículum i la nota mitjana dels 180 primers crèdits superats.

MÉS DE 2.700 PARTICIPANTS DE TOTA ESPANYA A LES CINC EDICIONS

Per sisè any consecutiu, CaixaBank i Microsoft segueixen reconeixent el talent femení STEM i impulsant la diversitat a nivell acadèmic. L'objectiu d'aquests guardons és impulsar la presència femenina en els àmbits tecnològic i científic i conscienciar sobre la necessitat d'adquirir habilitats digitals per accedir al mercat laboral, que demana cada cop més aquest tipus de perfils.

A les universitats espanyoles, segons les dades del Rànquing CYD, les dones representen el 36% de l'alumnat a les titulacions de l'àmbit de les STEM, quan en general suposen el 56% de les matriculades.

L´informe confirma la baixa presència femenina en carreres d´àmbit tecnològic a Espanya, en comparació amb la Unió Europea. Les dades assenyalen que les dones que cursen graus relacionats amb les TIC no arriben al 14%, cosa que ens situa 5,5 punts per sota de la Unió Europea.

Al llarg de les cinc edicions dels Premis WONNOW celebrades fins ara, hi han participat més de 2.700 alumnes d'universitats de tot Espanya. A la darrera edició, la participació va augmentar un 34,8% respecte a l'any anterior, fet que demostra que aquests guardons s'han anat consolidant al llarg de la seva trajectòria.