Lane, en una intervenció recent. Foto: Europa Press



L'elevat nivell de la inflació subjacent a la zona de l'euro, que descompta la volatilitat dels preus de l'energia i dels aliments, apunta que caldrà continuar pujant els tipus d'interès més enllà de la reunió del 16 de març, ha apuntat Philip Lane, executiu del Banc Central Europeu (BCE) i economista en cap de la institució.

En la seva anàlisi de l'evolució de la inflació a la zona euro durant una conferència a Dublín, l'economista irlandès ha destacat que s'entreveuen els primers símptomes d'alleugeriment de les pressions inflacionistes, tot i que ha subratllat que encara són molt fortes.

En aquest sentit, si bé s'aprecien pressions més febles de les primeres matèries i energia, així com per l'activitat econòmica i els colls d'ampolla al costat de l'oferta, els indicadors de costos relacionats amb aliments i el mercat laboral indiquen pressions més forts, en particular d'un mercat laboral ajustat i del creixement dels salaris.

D'aquesta manera, atès que per al BCE la prioritat de la política monetària és que la inflació torni a la meta del 2% de manera oportuna, la informació actual sobre les pressions inflacionàries subjacents suggereix que "serà apropiat augmentar les taxes més enllà de la reunió de març".

Referent a això, Lane ha reiterat que el calibratge exacte de les futures pujades dels tipus d'interès més enllà del març hauria de reflectir la informació continguda en les properes projeccions macroeconòmiques, juntament amb les dades entrants sobre la inflació i el funcionament del mecanisme de transmissió monetària.

En portar els tipus a un nivell prou restrictiu i fomentar un període de creixement per sota de la tendència mitjançant reducció de la demanda, es contrarestaran les pressions inflacionàries a mitjà termini per sobre de l'objectiu i també es garantirà que no es produeix un desanclatge de les expectatives d'inflació, ha defensat.

En particular, per a l'executiu del BCE, la disminució de la demanda a través de l'enduriment de la política monetària de la zona euro "significa que els que fixen els preus i els salaris saben que els augments excessius de preus i salaris no seran sostenibles".