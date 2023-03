Habitatge / @EP

El preu de l' habitatge de segona mà a Espanya ha registrat una pujada interanual del 9,9% al febrer, l'increment més accentuat des de l'agost del 2006, tot i que el creixement mensual s'ha alentit fins a l'1,2%, segons les dades del 'Índex Immobiliari' de Fotocasa.

El preu de l'habitatge ha augmentat a totes les comunitats autònomes al febrer i han estat quatre les regions amb increments interanuals de doble dígit: Balears (+20,2%), Navarra (+17,5%), Canàries (+14, 7%) i la Comunitat Valenciana (+11,1%).

A la banda oposada, les pujades menys accentuades s'han registrat a Astúries i Castella i Lleó, amb un augment de l'1,2% en tots dos casos, seguits d'Aragó (+2,3%) i del País Basc (+2,9%). ).

"Aquesta acceleració s'ha produït pel canvi en la política monetària de la pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE), que ha fet que la demanda de compra ressorgeixi i tensioni els preus a causa de l'escassetat d'oferta ", ha assenyalat la directora d´Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos.

Així, el preu mitjà de compra d'habitatge s'ha situat en 2.086 euros per metre quadrat el febrer de 2023, i les Balears i Madrid són les províncies més cares, amb preus de 3.466 i 3.422 euros per metre quadrat, respectivament.

Castella-la Manxa (1.151 euros per metre quadrat), la Regió de Múrcia (1.200 euros per metre quadrat) i Extremadura (1.233 euros per metre quadrat) van ser les comunitats més econòmiques, i les úniques amb preus per sota dels 1.400 euros per metre quadrat.

LES ILLES ENCAPÇALEN L'INCREMENT

El preu mitjà de l'habitatge ha augmentat el 88% de les províncies espanyoles al mes de febrer, amb les illes encapçalant l'increment, ja que el preu ha pujat un 20,2% a les Balears i un 19,1% a Santa Cruz de Tenerife. Navarra (+17,5%), Alacant (+15,4%), Cadis (+14,3%) i Màlaga (+14%) han estat les següents.

Al costat oposat, el preu de l'habitatge només ha caigut a les províncies de Palència (-3,5%), Zamora (-1,4%), Orense (-0,3%), Sòria (-0,2 %), Burgos (-0,2%) i Jaén (-0,1%).

Balears també va ser la província més cara, amb 3.466 euros per metre quadrat, seguida de Madrid i Guipúscoa, amb 3.422 i 3.228 euros per metre quadrat, respectivament. Els preus més econòmics es van registrar a Ciudad Real, l?única regió per sota dels 1.000 euros per metre quadrat.

D'altra banda, nou de cada deu capitals espanyoles han registrat increments interanuals del preu de l'habitatge el febrer del 2023, amb Palma de Mallorca (+21,6%) i Alacant (+18,3%) al capdavant. Palència (-2,4%), Osca (-1,8%) i Sòria (-0,9%) han presentat les baixades més grans.

Pel que fa als preus, la capital de província més cara va ser Sant Sebastià, amb 5.650 euros per metre quadrat, seguida de Barcelona (4.352 euros) i Madrid (4.277 euros).