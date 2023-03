Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, amb l'equip de la sucursal a Milà (Itàlia) / CaixaBank

CaixaBank ha inaugurat la seva nova sucursal a Itàlia, ubicada a Milà , i ja suma set sucursals operatives al món -Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Polònia i el Marroc-. D'aquesta manera, l'entitat continua reforçant la seva aposta pel negoci internacional, segons el que estableix el Pla Estratègic 2022-2024, en què es preveu un objectiu de duplicar la cartera creditícia de la divisió de Banca Internacional des dels 7.500 milions d'euros amb què va tancar el 2021 fins als 15.000 milions d'euros el 2024.

La nova llicència bancària permetrà a l'equip local de CaixaBank a Milà gestionar els clients de manera local i oferir directament múltiples serveis financers i bancaris per a grans corporacions italianes i multinacionals a Itàlia ( large corporates ), com comptes corrents, dipòsits, finançament a curt termini i llarg termini, solucions de circulant, i comerç exterior, entre d'altres.

CaixaBank és present a Milà des de l'any 2.000 a través d'una oficina de representació que treballava com a enllaç entre les empreses italianes i multinacionals amb presència al país i l'equip de Corporate&Institutional Banking (CIB) de CaixaBank a Espanya. Fruit de la col·laboració de les àrees de CIB i Banca Internacional, CaixaBank ha aconseguit una cartera de crèdit de 3.700 milions d'euros a Itàlia al tancament del 2022.

Durant l'acte d'inauguració de la sucursal, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que aquesta nova llicència bancària és una mostra més de l'aposta de l'entitat pel creixement internacional a través de la seva xarxa de banca internacional. Amb les nostres sucursals i oficines de representació volem no només acompanyar els nostres clients allà on van, sinó també incrementar la nostra base de clients empresa al món, amb productes competitius i innovadors, entre els quals destacaria les operacions de finançament sostenible per ajudar a la transició ecològica de les empreses”.

Al Pla Estratègic 2022-2024 de CaixaBank, l'entitat es fixa com a objectiu ser un referent en sostenibilitat a Europa. A Itàlia, CaixaBank ha participat en operacions de finançament sostenible per 1.700 milions d'euros els darrers tres anys.

L'obertura d'aquesta sucursal és un pas més en el procés de conversió d'oficines de representació a Europa per sucursals amb llicència bancària, després del Regne Unit, el 2016; d'Alemanya, el 2017; i de França el 2018.

APOSTA PER ITÀLIA

CaixaBank preveu que l'oficina, dirigida per la Country Manager , Claudina Farré, entri en beneficis en els seus primers 24 mesos com a sucursal, en línia amb el que s'ha registrat a les precedents oficines de representació de CaixaBank que han obtingut llicència bancària els últims anys.

L'oficina ha incrementat la plantilla fins a conformar un equip de 13 professionals espanyols i italians i preveu reforçar l'equip fins a les 20 persones en tres anys. D'aquesta manera, l'oficina cobreix set àrees d'activitat: Operacions (Comptabilitat i Reporting) , Comercial, Especialistes ( factoring , confirming i trade finance), Institucions Financeres (IFI), Compliment Normatiu, Assessoria Legal i Riscos, a les quals sumarà una nova àrea de Project Finance .

Gonzalo Gortázar ha destacat que “Itàlia és un mercat molt atractiu per a CaixaBank, ja que és la tercera economia de la zona de l'euro, una de les principals a nivell global i un dels principals centres industrials d'Europa, amb un mercat de grans corporacions que suposa 1,4 vegades el mercat espanyol”.

“Amb la nova sucursal –ha afegit- volem reforçar el nostre compromís amb Itàlia i amb la internacionalització del nostre negoci majorista de CIB, on ja som un jugador paneuropeu”.

PRESÈNCIA INTERNACIONAL DE CAIXABANK

La xarxa internacional de CaixaBank ofereix suport als clients empresa de l'entitat que operen a l'exterior, així com a corporacions ubicades als 72 països on CaixaBank dóna cobertura a través de més de 200 professionals, prop de 30 punts de presència internacional i acords amb més de 1.700 bancs corresponsals. Aquesta xarxa representa el 82% del PIB mundial i el 94% del comerç internacional a Espanya.

Aquesta xarxa està composta per set sucursals -Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Polònia, Portugal i el Marroc-, i per 17 oficines de representació repartides pels cinc continents: Istanbul (Turquia), Pequín, Xangai i Hong Kong (Xina) , Singapur, Dubai (Emirats Àrabs Units), Nova Delhi (Índia), El Caire (Egipte), Alger (Algèria), Johannesburg (Sud-àfrica), Nova York (EUA), Santiago de Xile (Xile), Bogotà ( Colòmbia), Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Sydney (Austràlia) i Toronto (Canadà).

L'entitat financera és, a més, propietària del portuguès Banco BPI, la quarta entitat financera més gran del país en termes d'actius. També té dos equips Spanish Desk a l'austríac Erste Bank (Viena) i al mexicà Inbursa (Ciutat de Mèxic) per donar servei a empreses clients de CaixaBank en aquests mercats.

La Banca Internacional de CaixaBank és l‟única xarxa internacional d‟un banc espanyol certificada per AENOR.