El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar / @EP

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , ha anunciat la intenció de la seva entitat d'impugnar l'impost temporal a la banca amb què el Govern vol recaptar al voltant de 3.000 milions el 2023 i el 2024.

Durant la seva intervenció al III Observatori de les Finances organitzat per El Español i Invertia, el CEO de CaixaBank ha considerat que "hi ha motius de pes" pels quals no s'ajusta a la legalitat vigent.

"Tenim l'obligació amb tots els nostres accionistes, més de 600.000, que si hi ha alguna cosa que té uns aspectes de no complir determinats principis legals, evidentment el recorrem en nom perquè som gestors. L'impost no m'ho han posat a mi, sinó als 600.000 accionistes, inclosa l' Obra Social de La Caixa ”, ha defensat Gortázar.

A més, ha afirmat que la banca "ha d'acostar-se a l'espatlla, com totes les persones", però ha demanat diferenciar entre la tributació de les persones físiques, on és "just, necessari i convenient" que paguin més els que més guanyen, de els impostos a les persones jurídiques.

"Una societat perquè guanyi més no ha de pagar necessàriament més impostos perquè francament el que fas és penalitzar la mida. Les societats han de ser més grans per ser més productives", ha al·legat sobre això.

Amb aquest anunci, CaixaBank s'uneix a altres entitats que ja han presentat un recurs contra l'impost, com ara Sabadell, KutxaBank o Bankinter, així com les patronals AEB i CECA que també van presentar recurs davant l'Audiència Nacional.

AUTORITAT DE DEFENSA DEL CLIENT FINANCER

Pel que fa a la creació de l'Autoritat de Defensa del Client Financer, el projecte de llei del qual està actualment en tràmit parlamentari, Gortázar s'ha mostrat d'acord a revisar el procés de reclamacions amb l'objectiu de millorar-lo. "Dono la benvinguda a aquesta mirada fresca cap a la situació", ha assenyalat.

Tot i això, ha rebutjat la creació d'un organisme addicional i ha posat sobre la taula el model 'twin peaks' amb dues autoritats, una encarregada de la conducta i una altra de solvència, i que en el cas d'Espanya serien el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). "Evita crear un organisme addicional. Crec que si es pot fer el mateix amb un organisme menys, és més eficient", ha sostingut.

També ha criticat la taxa de 250 euros per reclamació tramitada per l'autoritat i que els bancs hauran d'abonar. "No té gaire sentit. És un incentiu evident a presentar reclamacions. Es pot millorar", ha afirmat.

Per acabar, també ha demostrat la seva disconformitat que les resolucions de l'autoritat siguin vinculants per a les entitats quan l'import reclamat sigui inferior a 20.000 euros, mentre que per a quanties superiors serà la justícia la que resol.

"Necessitem un mecanisme que reconciliï i que no vagin per una banda les decisions administratives i de l'altra, la jurisprudència civil, perquè podem tenir dues doctrines diferents en funció de la quantia d'una reclamació i no en funció de la naturalesa de la reclamació" , ha precisat sobre això.