Pere Navarro, Blanca Sorigué i Moisés Solís/ @CatPress

La 39a edició del Congrés ALACAT que tindrà lloc dins del marc del SIL 2023 ha necessitat una reunió presencial entre el president de la Federació d'Associacions Nacionals d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina i el Carib (ALACAT), Moisés Solís , el delegat Especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro , directora general del CZFB, Blanca Sorigué , director general de la Fundació ICIL, Xavier Rius , i la directora general de FETEIA, Blanca Guitart , amb l'objectiu de continuar treballant en l'organització dels dos esdeveniments.

Durant la trobada, tots tres representants han plantejat els aspectes més importants per trobar les sinergies entre els dos esdeveniments i enfocar les temàtiques més actuals i interessants per al sector de la logística tant d'un continent com de l'altre. L'acord inicial per fer aquest esdeveniment a Barcelona es va signar durant la passada edició d' ALACAT a Mèxic.

Aquest Congrés és l'esdeveniment més gran del sector que se celebra a Amèrica Llatina i aquest 2023 coincidirà amb l'especial edició del 25è aniversari del SIL . D'aquesta manera s'estendran ponts de negoci i intercanvi de coneixement i experiència entre la logística hispana i europea amb la presència de més de 400 professionals procedents de 16 països.

Després de la reunió, Pere Navarro ha mostrat la seva satisfacció comentant que “amb aquesta trobada hem pogut posar en comú les nostres idees amb vista a l'organització del Congrés ALACAT al SIL, que se celebrarà del 7 al 9 de juny. Estem segur que reunirem professionals i empreses dels dos continents, generant entesa i nous negocis a nivell internacional ”.

Per la seva banda, Blanca Sorigué comentava que “ tenim unes expectatives molt positives amb la celebració conjunta de tots dos esdeveniments, després de l'èxit de les edicions al SIL 2016 i 2019, que també van acollir el Congrés d'ALACAT. D'aquesta manera, ens tornarem a convertir en el punt de reflexió amb temàtiques com el Big Data, la Intel·ligència Artificial o el blockchain, que estan influint en la millora dels processos logístics amb l'arribada de la indústria 4.0”.

Moisés Solís ha posat de rellevància la importància del SIL per a ALACAT i els seus membres/ @CatPress

De la mateixa manera, Moisés Solís ha destacat el que és positiu d'aquesta trobada afirmant que “ d'aquesta manera hem definit alguns punts claus per afrontar l'esdeveniment que tindrà lloc en menys de tres mesos. Des de la Federació ja estem treballant per tractar els temes sobre logística i supply chain que són més demanats pels més de 400 professionals que seguiran l'esdeveniment, a més dels visitants del SIL. Estem segur que viurem alguna cosa històrica ”.

Preguntat per CatalunyaPress sobre com està afrontant el sector logístic d'ALACAT les mesures per a la lluita contra el canvi climàtic, Solís, ha afirmat que "durant la pandèmia avancem molt en la digitalització i en la reducció de l'ús del paper, ara tot es presenta a format digital i sense paper, contribuint així a la cura del planeta. També en el reciclatge hem fet un avenç sobre les escombraries que es genera i com compensar aquesta emissió de CO2 al planeta”.

A més, Solís ha confirmat durant la trobada amb la premsa que prop de 400 membres es desplaçaran fins a Barcelona per participar en les activitats de la Federació dins del SIL.

UN CONGRÉS INTERNACIONAL LLIGAT AL SIL

Tots els assistents del Congrés ALACAT podran accedir també de forma gratuïta al programa del SIL Knowledge, a més de fer interessants visites logístiques en un complet programa d'activitats precongrés. A més del Congrés d'ALACAT, el SIL també serà l'escenari d'Eurolog -el congrés anual de l'European Logistics Association (ELA)-, el MedaLogistics Week i l'European Conference & European Research Seminar del CSCMP, esdeveniments que establiran i reforçaran llaços de col·laboració i oportunitats de negoci i de networking internacional.

Cal ressenyar que ALACAT és la Federació d'Associacions Nacionals d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina i el Carib. Fundada el 12 de juny de 1982. Concebuda amb la intenció d'assolir objectius i fins tals com; la jerarquització de les activitats de l'agent de càrrega i els operadors logístics internacionals, la defensa dels drets i els interessos dels seus associats en el marc de la més estricta ètica comercial i l'estricte compliment de la legislació vigent. L'interès comú dels seus fundadors pel desenvolupament de la càrrega internacional especialment a la zona que cobreix la Federació, en col·laboració amb les institucions nacionals i internacionals per al millorament dels transports i en el perfeccionament de la infraestructura. Bregar per la facilitació dels processos logístics, el comerç segur i el desenvolupament de sistemes de gestió que donin suport a les operacions per mitjà de sistemes electrònics cada cop més desenvolupats i fiables. La formació del personal ocupat i la generació de nous professionals ha estat i continuarà sent una màxima constate de treball i interès comú. Els objectius centrals de la seva activitat són la confiança dels seus processos per als exportadors i importadors i les autoritats de control en un àmbit de competitivitat creixent que assegurin la productivitat de les seves empreses, permetent millorar dia a dia el comerç, i són conscients d'aquest desafiament.