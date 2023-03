Credit Suisse / @EP

Fonts del sector han informat que els principals bancs espanyols , com ara Santander, BBVA, CaixaBank , Sabadell i Bankinter, no tenen una exposició significativa a Credit Suisse. Això descarta la possibilitat que un possible empitjorament en la situació del banc suís tingui un impacte directe als comptes d'aquestes entitats financeres.

El Banc Central Europeu (BCE) està en contacte amb els bancs europeus que supervisa directament per avaluar-ne la possible exposició a Credit Suisse. A Espanya, aquestes comunicacions s'estan realitzant a través del Banc d'Espanya.

És important destacar que l'actuació del regulador bancari europeu no implica una debilitat al sector bancari o al Credit Suisse en particular, sinó que és una mesura 'normal' en situacions d'estrès com la que s'està vivint actualment. De fet, els bancs espanyols, com el Santander, el BBVA, CaixaBank, Sabadell i Bankinter, han estat fent les seves pròpies anàlisis en relació amb el Credit Suisse durant un temps, ja que la situació no és nova.

A més, el BCE sol·licita dades als equips de risc de les entitats que supervisa per avaluar l' exposició al banc suís . Tot i això, el BCE ha optat per no fer comentaris sobre les seves possibles accions al respecte.

Després del col·lapse de diversos bancs nord-americans, com Silicon Valley Bank, Signature i Silvergate, Europa ha encès les alarmes a causa de la forta caiguda a la Borsa del banc suís, després del rebuig del seu principal inversor, el Saudi National Bank, a ampliar el seu inversió i ajudar l'entitat, ja que superaria una participació del 10%, cosa que ha rebutjat esgrimint motius reguladors. Tot i que el banc suís va arribar a caure més del 30% dimecres passat, finalment va tancar la sessió cotitzant a 1,70 francs (1,74 euros), cosa que va suposar una caiguda limitada del 24,1%.

A més, el banc suís ha informat recentment del retard en la publicació del seu informe anual del 2022 en haver rebut un avís sobre qüestions tècniques per part del regulador financer dels Estats Units. L'entitat també ha reconegut haver detectat una "debilitat material" al control intern de la informació financera.

Els inversors han traslladat el seu temor a totes les borses europees, amb els bancs com a principals penalitzats. Les entitats espanyoles no han escapat a aquest efecte i han registrat caigudes significatives. Sabadell ha tancat com a fanalet vermell, amb una caiguda del 10,49%, seguit per BBVA (-9,60%). Amb menors descensos han tancat Santander (-6,89%), CaixaBank (-6,72%), Bankinter (-6,46%) i Unicaja Banc (-6,06%).