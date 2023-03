JPMorgan Chase / @EP

Onze bancs nord-americans, entre els quals hi ha els quatre més grans (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo) han anunciat una injecció total de 30.000 milions de dòlars (uns 28.180 milions d'euros) al First Republic Bank per enfortir la seva liquiditat i evitar-ne el col·lapse.

En concret, les entitats Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo realitzaran cadascuna dipòsits no assegurats al First Republic per valor de 5.000 milions de dòlars (uns 4.695 milions d'euros).

Per la seva banda, Goldman Sachs i Morgan Stanley injectaran a First Republic 2.500 milions de dòlars cadascun (2.348 milions d'euros), mentre que BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist i US Bank faran cadascun un dipòsit de 1.000 milions de dòlars (939 milions d'euros).

Segons un comunicat dels quatre grans bancs dels Estats Units, aquesta injecció de 30.000 milions de dòlars "reflexa la seva confiança en el sistema bancari del país i ajuda a garantir que First Republic tingui la liquiditat per continuar servint els seus clients".

Els quatre grans assenyalen a més que els bancs regionals, mitjans i petits són fonamentals per a la salut i el funcionament del sistema financer nord-americà.

"Després de les fallides de Silicon Valley Bank i Signature Bank hi va haver sortides de dipòsits no assegurats en un petit nombre de bancs. El sistema financer dels Estats Units es troba entre els millors del món i els bancs dels Estats Units (grans, mitjans i comunitaris) fan una feina extraordinària en atendre les necessitats bancàries dels seus clients i comunitats”, destaquen.

Així mateix, subratllen que el sistema bancari té un "crèdit fort, molta liquiditat, capital fort i rendibilitat fort" i deixen clar que els esdeveniments recents "no van fer res per canviar això".

La injecció de la gran banca dels Estats Units al First Republic es produeix després que les agències de qualificació S&P Global Ratings i Fitch rebaixessin la qualificació creditícia del First Republic a la categoria de 'bo escombraries' davant la sortida de dipòsits de l'entitat i, fins i tot, després que els reguladors nord-americans es comprometessin a donar suport al sector bancari després del col·lapse del Silicon Valley Bank (SVB).

Després de conèixer-se que els grans bancs nord-americans estaven en converses per al rescat del First Republic, Wall Street va aconseguir tancar ahir a 'verd'. El Dow Jones, el principal indicador, va pujar un 1,17%, mentre que l'S&P 500 va tancar amb un avanç de l'1,76%. Per part seva, les accions del First Republic es van revaloritzar gairebé un 10%.