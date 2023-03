Les previsions per al 2023 són bones. Foto: Europa Press

En un context econòmic incert com el que vivim, i amb les notícies recents de la fallida de bancs als Estats Units (amb les seves repercussions en entitats com Credit Suisse), rebre bones notícies és una bufada d'aire fresc. En el cas de Catalunya i Espanya, per exemple, cal mirar el comerç exterior, que sol ser resultat de bones notícies, però també allò que es fa dins de les nostres fronteres.

En aquest sentit, els resultats del Baròmetre del Clima de Negocis a Espanya per al 2023 exposa que les estimacions d'inversió i les exportacions d'aquestes empreses es mantenen de manera significativa, encara que aquestes es veuen afectades per la incertesa de la situació econòmica i política internacional. Tot i això, un 84% de les empreses enquestades tenen previst augmentar o mantenir les seves inversions a Espanya. Segons Diana Filipescu, programa manager de l'MSc International Business de l'escola de negocis TBS Education-Barcelona, “Espanya compta amb una base forta i en creixement constant, disposada a seguir amb la recuperació internacional”.

I és que dels grans països europeus, l'exportació espanyola és l'única que no perd quota en les exportacions mundials : la seva activitat exportadora mostra un dinamisme més gran que la del conjunt de les economies europees. En aquest sentit, segons l'informe L'economia espanyola el 2023 realitzat per la consultora Pricewaterhouse Cooper, aquesta és la que augmenta més el percentatge d'exportacions sobre el PIB i l'únic país (al costat d'Alemanya) que té actualment una balança per compte corrent positiu . Aquest és un fet radicalment nou i constitueix un dels factors de què derivem que l'aportació del comerç exterior al creixement futur serà positiva.

EL COMERÇ EXTERIOR, UNA GARANTIA

Segons les dades de comerç exterior declarat de Duanes, les exportacions espanyoles de béns el conjunt del 2022 van marcar un nou màxim històric anual i van superar per primera vegada els 389.000 milions d'euros.

Així mateix, el sector exterior el 2022 va aportar gairebé la meitat del creixement del PIB espanyol, amb una contribució de 2,6 punts percentuals, sobre un increment del PIB del 5,5%.

4 FACTORS A CONSIDERAR A LES RELACIONS COMERCIALS

Aconseguir consolidar aquestes relacions comercials amb companyies depèn, moltes vegades, d'aspectes que transcendeixen allò merament empresarial; és on entra el factor humà, la cultura, les relacions.

Les relacions humanes són clau en els negocis. Foto: Pexels

En aquest sentit, des de TBS Barcelona apunten que hi ha 4 factors que cal considerar per ajudar a entaular relacions de bona entesa.

Costums i tabús. Cada cultura té els seus propis costums i tabús. Entre els costums trobem diferents maneres de saludar, de presentar-se, fins i tot d'alimentar-se. A més, els tabús poden ser qüestions de tipus social, religiós o fins i tot polític. Per aquesta raó, és clau tenir-ne coneixement per saber què és acceptable i què no ho és a cada país.

Idioma. La importància dels diferents idiomes que hi ha a tot el món és crucial per als negocis. És necessari conèixer el vocabulari específic de cada país per saber dominar les comunicacions tant escrites com orals amb altres persones. A més, els diferents idiomes afecten directament les polítiques de marca, la publicitat i l'eslògan, entre d'altres.

Consciència del temps. La negociació entre gerents internacionals sovint es veu influenciada pel concepte que es té del temps i la manera de fer-lo servir. Depenent de la cultura, el temps és més valuós o no. Hi ha empreses que es treballa de manera ordenada ia un ritme constant, i es prioritzen les dates i els terminis establerts. A diferència, hi ha negocis que, per contra, treballen de forma intensa, a un ritme no constant i són més flexibles respecte a la puntualitat.