Els proverbis recopilen la saviesa popular i encerten sovint. A Espanya se sol dir que “el que és barat surt car“, mentre que al Regne Unit diuen “comprar barat és comprar dues vegades“, una mica més semblant al nostre “els diners del pobre dues vegades es gasten”.

Aquests refranys posaven el focus de la despesa en la bona qualitat , mereixent la pena realitzar alguns esforços a invertir en allò que gasta poc, davant d'adquirir productes de baixa qualitat que cal renovar contínuament.

Si una família persegueix estalviar a llarg termini, el millor que pot fer és intentar destinar aquells diners que es tenen a allò que, en el futur, exigirà una despesa menor. Sens dubte, sempre en la mesura de les possibilitats de cada família.

Per exemple, si augmentar l'eficiència de la llar mitjançant una millora de l'aïllament és inassumible, potser és millor començar per comprar portes millors per a aquelles estades amb calefacció. Els estalvis generats per aquesta primera inversió es podran fer servir per emprendre la segona i generar un cercle virtuós d'estalvi que ajudi a millorar, a la llarga, l'economia familiar.