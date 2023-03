El ministre de Seguretat Social ha assegurat que “fins i tot sense el suport dels empresaris, és una reforma que s'ha construït des del diàleg social, i és molt sòlida, i està tècnicament molt ben dissenyada”. | @EP

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha assegurat que "no hi haurà contrareforma" de les pensions perquè els arguments per oposar-s'hi són molt escassos i no han vist alternatives al model proposat, segons les seves paraules.

Ho ha dit en una entrevista al diari 'La Vanguardia', després que aquest dijous s'aprovés la reforma del sistema de pensions en un Consell de Ministres extraordinari.

Preguntat per si la reforma és sostenible , ha respost que "les autoritats europees no confiarien en una reforma que no fos gaire sòlida", i ha dit textualment que les reaccions de Fedea i BBVA Research --que considera que la reforma no és sostenible- -són precipitades .

"Fins i tot sense el suport dels empresaris, cal ressaltar que és una reforma que s'ha construït des del diàleg social, i que la reforma de pensions és molt sòlida i està tècnicament molt ben dissenyada", ha afegit.

I ha afirmat que "no posa en risc la competitivitat de les empreses espanyoles", ja que l'augment dels costos laborals és molt petit i absolutament manejable, ha dit textualment.

FUTUR DELS JOVES



Segons ell, dir que la reforma " hipoteca el futur dels joves és una d'aquelles narratives falses que es construeixen i que tenen molt poc encaix en l'evidència", ja que es pot tenir un sistema amb pensions suficients i prendre un conjunt de mesures com aquest Govern està prenent molt àmplies de suport als joves , a parer seu.

"Mantenir el factor de sostenibilitat del PP sí que hagués estat extraordinàriament lesiu amb els joves perquè hagués suposat una retallada per a aquests d'almenys un 10% de la pensió inicial quan arribessin a la jubilació", ha subratllat.

En preguntar-li sobre per què la quota solidaritat no s'aplica als autònoms, ha respost que "seria precipitat introduir la quota de solidaritat ara" perquè, segons la seva opinió, és un col·lectiu que està en transició a un nou sistema que acaben de posar a marxa.