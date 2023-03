Un treballador autònom. Foto: Europa Press

Un dels llocs comuns referits als autònoms és que no tenen cap prestació d'atur. Això, però, no s'ajusta a la realitat. És la denominada prestació per cessament dactivitat, a la qual els treballadors per compte propi.

La Llei General de la Seguretat Social és la que determina els casos en què un treballador autònom es troba en una situació de cessament d'activitat i en pot demanar la prestació:

- Que hi hagi motius econòmics, organitzatius, tècnics o productius que facin inviable la continuació de lactivitat econòmica. Això passa si es donen pèrdues superiors al 10% dels ingressos en un any (excepte el primer any d'activitat), quan hi hagi execucions judicials o administratives per deutes que superin el 30% dels ingressos de l'exercici anterior i quan hi hagi una declaració judicial de concurs que faci inviable lactivitat.

- L'existència d'una causa de força major que determini el cessament temporal o definitiu de l'activitat .

- Per la pèrdua de la llicència administrativa que no sigui conseqüència d'infraccions penals.

- Que hi hagi denúncies o casos de violència de gènere que sigui determinant en el cessament de lactivitat econòmica.

- Per un divorci o separació matrimonial amb resolució judicial en aquells casos en què l'autònom exerceixi funcions d'ajuda familiar al negoci de l'antic cònjuge.

QUÈ ÉS NECESSARI PER SOL·LICITAR-HO?

Per demanar-ho, també cal que els treballadors compleixin alguns requisits.

- Estar registrat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o al Règim Especial de Treballadors del Mar.

- Estar al corrent de pagament a les quotes a la Seguretat Social.

- Una cotització mínima de 12 mesos per cessament dactivitat.

- Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

- Si és un cessament definitiu, no heu arribat a l'edat de jubilació.