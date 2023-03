Martínez Lacambra ha portat el Kit Digital per tot el país/@EP

El director general de Red.es , Alberto Martínez Lacambra fa un balanç del programa Kit Digital per a Catalunyapress que intenta arribar a 800.000 pimes de tot Espanya.

--¿Com va el procés del Kit Digital?

-- Va bé perquè ja hem superat les 185.000 empreses beneficiàries. Ja estem en 950 milions d'ajuts atorgats i hem ampliat fins al desembre del 2024 totes les convocatòries, després de tramitar 300.000 expedients de subvenció, hi ha 10.200 agents digitalitzadors i, d'aquests, el 66% ja han aconseguit contractes. Estem a prop dels 150.000 acords que s'han signat entre beneficiaris i digitalitzadors.

--¿Quines són les impressions de les primeres empreses que van rebre el Kit Digital i ja gaudeixen dels serveis d'aquesta ajuda?

-- El feedback és molt positiu. A més, diuen que estan abordant projectes que, si no hagués estat per l'ajuda, no haurien pogut fer. Per tant, està complint lobjectiu, que és millorar el nivell de maduresa digital de les nostres petites empreses.

--¿Quin feedback vaig rebre d'Europa amb aquestes xifres?

-- Per part de la Comissió Europea, hem tingut diferents reunions, primer per preguntar-nos com anaven, i quan han vist el resultat i com havíem armat el projecte, ho estan visualitzant com una bona pràctica. A mi m'agrada destacar que és un programa de digitalització de PIMES, de petites i microempreses i autònoms, però alhora també dóna un impuls al sector TIC local importantíssim perquè quan havíem de decidir amb qui fer els kits digitalitzadors podríem haver buscat quatre o cinc grans digitalitzadors, però hem optat per obrir aquest procés d'adhesió a tots els digitalitzadors d'Espanya . D'altra banda, la tercera pota destacable d'aquest projecte és que no hem hagut de repensar la nostra manera de treballar i hem bolcat tota la tecnologia per ser capaços de fer una tramitació de 300.000 expedients.

"Tots els digitalitzadors d´Espanya grans i petits s´han pogut adherir al Kit Digital"

-A aquells autònoms que no s'han decidit a sol·licitar el Kit Digital, què li diries?

-Els diria que la pàgina disponible és https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital i hi entren a l'apartat del Kit Digital i poden sol·licitar-ho sense aportar documentació. Per tant, ho hem fet molt fàcil. La digitalització ha vingut per quedar-s'hi. Hi ha una oportunitat, un programa de subvenció que es diu Kit Digital que arriba al 100% de lajuda i que han daprofitar aquesta oportunitat.