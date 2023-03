El president del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC), Sergio Alcaraz, ha participat al programa Sense Control, un programa de Canal 4, una televisió local de Barcelona, on ha explicat el moment que viu la indústria de l'automoció. Per Alcaraz, les empreses estan en un “canvi global de la cadena de valor que ens porta a una mobilitat sostenible, conectada i autònoma”. Això fa que estiguin accelerant els seus processos de digitalització i connectivitat per a poder fer front a un mercat molt incert.

El sector de la indústria de l'automoció a Catalunya factura uns 20.000 milions d'euros i dóna feina de forma directa i indirecta a 150.000 persones. Per això, el màxim responsable del Clúster ha afirmat que és fonamental reforçar la competitivitat de la indústria com a motor de l'economia catalana. "Hem de pensar en el creixement sostenible de les empreses”, ha afegit.

Segons el president del CIAC, la indústria de l'automoció està en un canvi de paradigma i ha destacat que “parlar de mobilitat sostenible és parlar de llibertat individual, ja que són els usuaris els qui trien quin tipus de mobilitat sostenible volen. La indústria ha de donar resposta a aquestes condicions individuals i per això oferim la oferta més amplia possible en mobilitat per a satisfer les necessitats i demandes de la ciutadania".

En aquest sentit, Sergio Alcaraz ha assegurat que la indústria està en una posició privilegiada per a liderar el canvi cap a una mobilitat sostenible, ja que compta amb la tecnologia i la capacitat de producció necessàries per a fer-ho possible. "Hem de ser capaços de créixer de forma sostenible per a continuar sent importants a l'economia del país. Estem en un moment clau per a la indústria i hem de ser capaços de fer front als reptes que tenim per davant", ha afirmat.