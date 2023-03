La foto de família després de la presentació. Foto: CZFB

DFactory Barcelona , l' ecosistema de la indústria 4.0 més important del sud d'Europa i un dels més innovadors del món , ha acollit aquest 22 de març l'arribada d'una altra empresa capdavantera en tecnologies del futur. Un dels actors globals més importants en impressió 3D, Stratasys , comença la seva activitat a la seva nova seu de DFactory de la mà del seu distribuïdor Platinum Excel·lència-Tech .

Durant l'acte de benvinguda, presidit pel delegat Especial de l'Estat al CZFB , Pere Navarro , i el president d'EMEA Stratasys President, Andreas Langfeld , diversos clients i la premsa assistent han conegut de primera mà els avantatges que la fabricació additiva pot aportar múltiples sectors a més de conèixer les seves aplicacions reals.

Es tracta d´una de les empreses més innovadores amb solucions d´impressió 3D per a diversos sectors com l´aeroespacial, l´automoció, els productes de consum i el sanitari. Les solucions de Stratasys, amb impressores 3D intel·ligents i connectades, materials polimèrics, un ecosistema de programari i peces fabricades a demanda, ofereixen avantatges competitius a cada baula de la cadena de valor dels productes. D'aquesta manera, les empreses poden transformar el disseny dels seus productes, dotar d'agilitat les cadenes de producció i subministrament i millorar l'atenció al client.

Stratasys disposarà de la tecnologia SAF™ a l'ecosistema, amb la impressora H350. Dissenyada per brindar als fabricants consistència en la producció, un cost per peça competitiu i predictible i un control complet de la producció per a volums de milers de peces. Stratasys, ja compta amb més de 100 màquines instal·lades a tot el món.

Durant la seva intervenció després de l'acte protocol·lari, Pere Navarro ha assegurat que "estem parlant d'una empresa amb molta importància al món de la indústria 4.0 a través de la impressió 3D. Per al CZFB, disposar del seu coneixement, la seva experiència i el seu posicionament al mercat dins l'ecosistema del DFactory Barcelona és tot un privilegi, estem segur que continuaran sorgint sinergies entre les empreses presents a l'edifici, però també més enllà d'aquestes parets, i serà beneficiós per a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. el DFactory Barcelona, nascut fa tot just un any i mig, ja té un 80% d'ocupació, cosa que ens anima a continuar amb el nostre projecte d'ampliació”.

Per part seva, el president d'EMEA Stratasys President, Andreas Langfeld, ha apuntat que "veiem que la impressió 3D a escala de producció, transforma la fabricació en indústries de tot el món a mesura que les empreses busquen moure's amb més agilitat i eficiència. La nostra presència a DFactory Barcelona marcarà la diferència en estar en un entorn que facilita la cooperació, la generació de tecnologia conjunta i els nous models de negoci”.