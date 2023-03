Supermercat / @EP

El Banc d'Espanya ha revisat a l'alça la previsió d' inflació mitjana dels aliments per al 2023, des del 7,8% pronosticat el mes de desembre passat al 12,2% estimat ara, segons ha explicat el director general d'Economia i Estadística del Banc d´Espanya, Ángel Gavilán.

Amb motiu de la publicació del seu darrer informe trimestral de l'economia espanyola, la institució ha destacat que el comportament de la inflació al començament del 2023 ha estat marcat per les mesures engegades pel Govern per contenir l'alça de preus, com la reducció de l'IVA per a determinats aliments.

L'organisme calcula que al gener aquesta rebaixa de l'IVA va restar dues dècimes a la inflació general. "Això és coherent amb una translació del 90% aproximadament de la rebaixa impositiva als preus de consum, que es manté al febrer", ha explicat Gavilán.

Cal tenir en compte que la contribució dels aliments a la taxa d'inflació general a Espanya és una mica més gran que a la UEM, pel seu major pes a la cistella de consum de les llars espanyoles --25,1% el 2022 davant del 20,9%--.

A més, segons l'organisme, l'encariment recent dels aliments reflecteix la translació gradual als preus dels augments de costos que els productors han experimentat els darrers trimestres. "El preu dels aliments no ha fet escaig", ha assegurat el director d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya.

De cara al 2024, el Banc d'Espanya calcula que la mitjana per a la inflació dels aliments se situaria en el 4,6%, enfront del 2,6% estimat en l'informe passat, mentre que el 2025 arribaria al 2,9% --davant del 3,3% previst anteriorment--.

L'ELIMINACIÓ DE L'AJUDA A CARBURANTS ELEVAR 7 DESES L'IPC

Mentre que la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments va restar dues dècimes a l'IPC general del gener, la supressió de la bonificació universal als carburants va sumar unes set dècimes a la inflació, segons la institució.

Alhora, el Banc d'Espanya calcula que la incorporació de la part relativa al mercat lliure en el mesurament dels preus del gas i l' electricitat duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va afegir unes quatre dècimes a l'IPC del gener , mentre que la revisió anual de les ponderacions en els béns i serveis que componen la cistella de la compra va sumar al voltant de tres dècimes.

Sense el canvi metodològic aplicat per l'INE, "que ha condicionat el comportament dels preus del vestit i el calçat", la inflació subjacent "s'hauria mantingut relativament estable" des de mitjans del 2022, segons afirma la institució.

EL REPUNT DE TIPUS IMPACTARÀ EN EL CONSUM DE LES FAMÍLIES

D'altra banda, des del Banc d'Espanya perceben una translació una mica més lenta que el passat dels tipus d' interès de mercat al cost de les noves operacions bancàries a Espanya.

Tot i això, preveu que l'impacte del repunt de tipus d'interès sobre el cost mitjà del deute del sector privat --que ha estat limitat fins ara-- s'accentuarà els mesos vinents.

A més, adverteix que el repunt dels tipus incidirà sobre el consum de les llars, amb una intensitat heterogènia segons l'estalvi disponible i el règim de tinença d'habitatge.