Arxiu - Façana de la seu del Banc Sabadell a l'Avinguda Diagonal de Barcelona.

El president de Banc Sabadell , Josep Oliu , ha descartat repercussions al sistema bancari espanyol per les crisis protagonitzades la setmana passada per Credit Suisse i Silicon Valley Bank: "No té sentit pensar que pugui tenir alguna repercussió".

Ho ha dit aquest dimecres en una trobada amb la premsa amb el conseller delegat, César González-Bueno , abans de la Junta General d'Accionistes de l'entitat que se celebrarà aquest dijous a Alacant.

Oliu ha subratllat que els mercats "no tenen raó per témer res" i ha destacat les posicions de solvència, liquiditat i diversificació de riscos de l'entitat.

Ha assenyalat que els bancs espanyols no tenen els problemes de liquiditat que va provocar la fallida de l'entitat nord-americana i ha sentenciat que “això no afectarà”.

Sobre la crisi de Credit Suisse, ha celebrat la reacció del Banc Central Europeu, que va mantenir la pujada prevista dels tipus d?interès i que no modificarà els dividends previstos dels bancs espanyols.

Preguntat per una possible tornada de la seu de l'entitat a Catalunya, l'ha descartada: "No sé les condicions, però no se n'han donat".

SOLVÈNCIA I LIQUIDESA



González-Bueno ha assegurat que Banc Sabadell "no té exposició" a Credit Suisse , i per això els problemes de l'entitat suïssa no l'afecten directament.

Ha explicat que "els bancs es moren per problemes de solvència que a l'últim moment es converteixen en problemes de liquiditat", ja que quan el mercat anticipa aquests problemes de solvència, retira el capital.

Ha assenyalat que totes les ràtios de l'entitat són correctes i que la caiguda a la borsa de la setmana passada va ser perquè "no havia donat temps" de mirar-les.