Scale Up women @Trescom

Torna una nova edició de Scale Up Women , la proposta creada per Wayra, la iniciativa d'innovació oberta de Telefónica, per promoure la visibilitat de dones referents al sector de startups tecnològiques i impulsar el desenvolupament en startups liderades per dones.

L'esdeveniment se celebrarà el proper dijous 23 de març al Juno House Club (C/ d'Aribau, 226, 08006 Barcelona), des de les 18.45 hores, fins a les 21.00.



AGENDA



o 18:45h - 19:00h: Welcome



o 19:00h - 19:30h: Fireside Xat "Escalar i vendre una startup". Participants: Eva Martin (Co-founder de Tiendeo) & Marta Antúnez (Directora Wayra Barcelona).



o 19:30h - 20:00h: Panell “Liderar un VC i generar impacte”. Participants: Azahara Espejo (Country Manager HeartsLab); Inés Urés (Partner IRIS Ventures); Mercè Tell (Partner Encomana), Modera: Javier Alcalá (Head of Scouting Wayra Barcelona).



o 20:00h – 21:00h: Networking Cocktail.

Per poder inscriure's accedeix aquí al breu registre i reserva la teva plaça!