Foto: Europa Press

Les dades més recents de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), corresponents al 2022, apunten que que el 23% del total del nombre de societats mercantils que es van constituir al conjunt d'Espanya es van constituir a la Comunitat de Madrid. En segon lloc, amb un 19,2%, són les que es van decantar per Catalunya.

Tot i que dades provisionals, com les del gener del 2023, apunten que la bretxa s'ha reduït, la tendència en els darrers anys apunta que moltes empreses, grans i petites, prefereixen la regió on hi ha la capital de l'estat.

A què es deu? Segons Enric Rello, professor de Direcció Financera de la Universitat Abat Oliba CEU, no hi ha una única explicació. "No es pot entendre únicament des de la fiscalitat, sinó que també cal tenir en compte si es tracta de PIME o de grans empreses", analitza.

Per al docent, són clau aspectes com els ajuts que puguin rebre les companyies per part dels governs autonòmics, la tributació i la inversió. Tot i que hi ha molts factors a considerar. "Hem de tenir en compte que si en un lloc es paguen més impostos, no únicament les empreses, sinó també les persones físiques, és menys atractiu i pot comportar no únicament que les companyies no vulguin venir, sinó que també se'n vagin les que existeixen" , considera Rello, que també apunta a la "poca inversió" com altres raons que expliquen la "fuita de talent".

MÉS ENLLÀ DE LES FRONTERES ESTATALS

No obstant això, aquest canvi de lloc escollit no és únicament dins de les fronteres espanyoles, sinó que moltes vegades les empreses decideixen fer les maletes i deixar l'estat. "Països com Irlanda encara ofereixen millors condicions, és un paradigma", apunta Rello, que diu que tot rau "en la política econòmica".

Tornant a Espanya, el professor considera que hem d'esperar per veure si el descens en la intensitat del procés torna a convertir Catalunya com un lloc amb un gran atractiu per a les empreses. "És una cosa que es veurà més a la llarga", considera, alhora que apunta que "en economia, igual que en altres sectors, destruir és molt senzill, mentre que construir és tremendament complicat".

"La confiança és bàsica, juntament amb aspectes com la fiscalitat i el clima", conclou Rello, que defineix aquest clima com la percepció del lloc. "Si aspectes com la seguretat són assignatures pendents, també fan que baixi l'atractiu perquè al final, més enllà de ser els llocs on treballen, també són on viuen els empresaris i els empleats", finalitza el professor.

FOMENT DEMANA UN TRACTE FISCAL MÉS JUST

Un altre dels agents que s'hi ha pronunciat és Foment del Treball. I és que la patronal va explicar, a principis d'aquest mes de març, l'enorme diferència entre la fiscalitat que hi ha a la Comunitat de Madrid i Catalunya, i que afecta no només les empreses, sinó que també afecta les famílies.

Per això, Foment reclama "un tracte fiscal més just" i ha explicat que ha impulsat la creació d´un grup de treball d´experts tributaris que "se centraran en l´estudi detallat de la fiscalitat per arribar a unes conclusions que puguin canviar la situació actual".

La patronal espera poder presentar les conclusions d'aquests experts aquest octubre.