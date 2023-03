Algunes de les autoritats, durant l'edició del 2022. Foto: CZFB

Aquest dijous 23 de març s'ha conegut la data de la 19a edició de la Setmana de Logística i Transport a la Mediterrània (MedaLogistics Week), una trobada organitzada conjuntament per l'Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània (ASCAME) i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona i la MedPorts Association.

L'esdeveniment tindrà lloc els dies 8 i 9 de juny de 2023, en el marc de la celebració del Saló Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, la principal fira del sector logístic al Sud d'Europa i la Mediterrània, organitzada també pel CZFB.

El programa de conferències i fòrums comptarà amb més de 30 ponents, grans experts que abordaran temes i desafiaments actuals en el comerç i la inversió global i regional.

MedalLogistics Week és una de les principals plataformes de networking de la Mediterrània per a la cadena de subministrament i les activitats logístiques. A través dels fòrums anuals, es comparteixen experiències, es presenten projectes de futur i es discuteixen oportunitats de negoci, inversió, novetats i tendències. Així doncs, l'esdeveniment atraurà més de 300 participants, entre els quals hi ha alts responsables governamentals de països Mediterranis, directius de ports, prenedors de decisions d'adquisicions juntament amb les principals empreses de transport, importadors/exportadors, línies navilieres, empreses de logística, ports , empreses operadores de terminals, operadors ferroviaris, etc. provinents d'Europa, l'Orient Mitjà i l'Àfrica.

Es tracta d'una oportunitat excel·lent perquè les empreses de la indústria de la logística i el transport intercanviïn coneixements sobre les últimes tendències i desenvolupaments futurs a la regió del Mediterrani i millora constantment el nivell d'excel·lència amb un grup d'oradors de classe mundial de tot. el món discutir amb clients, col·legues i competidors igual sobre tecnologies i innovacions per a un entorn de mercat en constant canvi.

LA LOGÍSTICA, CLAU EN UN CONTEXT COM L'ACTUAL

La 19a edició de MedaLogistics Week arriba en un moment clau: les rutes comercials mundials s'han vist sacsejades per la pandèmia de COVID-19 i per una sèrie de guerres geopolítiques, desastres financers i trastorns ambientals. Per continuar transportant els productes i béns que necessiten els consumidors i les societats, cal una nova actitud i enfocament cap a les cadenes de subministrament. Els centres logístics a la regió del Mediterrani podrien proporcionar la combinació de resiliència i velocitat requerida per a la logística moderna.

En aquesta edició cal destacar l'aliança entre ASCAME i MedPorts, l'associació mediterrània de ports, per coorganitzar i impulsar la 15a Cimera de Ports i Transport Marítim, que comptarà amb la participació d'alts responsables de la majoria de ports Mediterranis i empreses del sector marítim . Aquests discutiran sobre la connectivitat entre els nodes logístics i de subministrament, i també sobre estratègies d'inversió per fomentar el desenvolupament sostenible i la digitalització.

El 19è Fòrum Mediterrani de Logística i Transport debatrà sobre el futur de la cadena de valor de la Mediterrània al nou ordre global, amb un focus especial sobre el sector d'aviació a l'Orient Mitjà i Àfrica. A més, es plantejaran solucions per a proveïdors detallistes en e-comerç i per a start-ups als sectors de la logística i el transport. Es dedicarà una sessió especial a Egipte, com a país convidat, presentant el seu potencial logístic, la importància del canal de Suez i els plans d'inversió al sector dins l'agenda 2030.

La 2a Trobada de Logística d'Àfrica serà una gran oportunitat per reunir els líders logístics del continent per tal de desenvolupar plans i polítiques per augmentar les capacitats, exposant les oportunitats de negoci del sector logístic i del transport i ressaltar el fort dinamisme del continent .

Durant la conferència, es discutiran les prioritats principals a adoptar per modernitzar el sector i el seu rol clau en el desenvolupament econòmic i social, i impulsar solucions per donar suport a la integració econòmica de la gran zona de lliure comerç africana, el paper dels governs i la necessitat dinnovació. A més a més, en aquesta conferència es debatrà com resoldre alguns dels desafiaments que experimenten moltes empreses dins de l'ecosistema de logística i cadena de subministrament. També es plantejarà com alinear les millors pràctiques internacionals clau que es poden aplicar a l'Àfrica.

Per completar el programa, MedaLogistics Week presentarà diverses iniciatives i projectes internacionals com el Mediterranean Trade Enhancement Hub, una plataforma per donar suport al creixement i el finançament de les PIMES logístiques de la regió i organitzarà trobades especials de B2B amb empresaris mediterranis i europeus del sector de la logística i el transport.

Anwar Zibaoui, coordinador general d'ASCAME i de MedaLogistics Week, destaca que la ubicació estratègica de la Mediterrània és única per facilitar el comerç i la logística global: “Però cal desbloquejar el potencial econòmic regional. Per fer-ho, hem d'apostar per la integració i construir una estratègia unificada que fomenti les inversions, la construcció, la modernització i la gestió d'infraestructures”.