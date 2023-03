Óscar Correa. Gerent Tecout / Foto cedida

"Estem molt satisfets amb la implantació de Kit Digital, perquè tot aquest procediment que estem implantant ens ajuda a millorar, primer en rendiment, estalviem en costos econòmics i podem dedicar més temps a fer altres coses més importants per a la companyia", afirma Óscar Correa, gerent i fundador de Tecout.

El programa Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya gestionada per Red.es, entitat adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial. Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU , en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que té l'objectiu de digitalitzar pimes i autònoms amb menys de 50 empleats, de tots els sectors productius a tot el territori nacional. El Programa compta, a més, amb la participació de la Cambra de Comerç d'Espanya com a entitat col·laboradora.

La digitalització de Tecout era un projecte i es va fer realitat gràcies al programa. “La digitalització és un procés fonamental i prioritari per a qualsevol empresa. Vam voler aplicar al programa perquè era una opció de futur, i el programa ens ajudava a sufragar aquest cost econòmic que no tenia Tecout. En un parell d'hores teníem el bo sol·licitat” comenta el gerent.

ACCEDEIX A LA DIGITALITZACIÓ EN DIVERSOS ÀMBITS

Les empreses i autònoms poden optar fins a 12 categories de solucions digitals.

“El primer de tot, hem millorat el web i hem contractat el servei de posicionament web durant 12 mesos. La segona opció és la gestió de les xarxes socials. I la tercera és una ajuda en la gestió i l'automatització de reclutament i les fases de selecció de l'empresa” assenyala Óscar Correa.

1.000 MILIONS D'EUROS HAN ARRIBAT A LES PIMES ESPANYOLES

Fins ara s'han concedit 200.000 bons, cosa que es tradueix que 1.000 milions d'euros dels fons europeus estan en mans de les pimes espanyoles per digitalitzar-les. Aquesta dada és molt rellevant si tenim en compte que la gestió de bons més gran s'ha començat a executar en l'últim trimestre del 2022, moment en què van coincidir actives les tres convocatòries del Programa. Red.es ha superat expectatives en finalitzar el 2022 amb més de 700 milions d'euros en bons digitals concedits, un 40% més del planificat inicialment.

SOL·LICITUD SENZILLA, ÀGIL I ZERO PAPERS

Per sol·licitar l'ajuda, l'empresa s'haurà de registrar a www.acelerapyme.es i completar un test d'autodiagnòstic per conèixer-ne el grau de maduresa digital. Després, haurà de sol·licitar el seu bo digital a la seu electrònica de Red.es ( https://sede.red.gob.es ) .

Sota el lema zero papers i gràcies a eines de robotització, s'ha aconseguit reduir el temps de tramitació d'un expedient de tres hores de mitjana a tres minuts.

En aquests moments, el 100% de les empreses que complien els requisits i han presentat correctament la sol·licitud està rebent el bo digital en menys de tres setmanes.

Els bons digitals que reben les empreses són de 12.000, 6.000 i 2.000 euros, depenent de la seva grandària. I el termini per a sol·licitar l'ajuda estarà obert fins a desembre de 2024.

El beneficiari haurà de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors per desenvolupar les solucions de digitalització que millor s'adaptin a les necessitats del seu negoci i subscriure els “acords de prestació de solucions de digitalització”.

El beneficiari pot consultar a www.acelerapyme.es tant el catàleg de solucions de digitalització que ofereix el programa Kit Digital com el catàleg d'agents digitalitzadors.

GAIREBÉ 10.500 AGENTS DIGITALITZADORS PER TOTA ESPANYA

El Programa ha volgut donar un paper protagonista a les pimes TIC per aconseguir que la digitalització es mantingui en el temps i millori la productivitat d'empreses beneficiàries i agents digitalitzadors Actualment, Kit Digital compta amb gairebé 10.500 agents adherits a tot Espanya, dels quals el 98% són petites empreses TIC.

El pagament de l'ajut el rebrà l'agent digitalitzador un cop hagi justificat correctament la implantació de les solucions i la prestació del servei a la pime. En aquest sentit, si la justificació es fa correctament, el termini de pagament es fa en menys de 60 dies.

UNEIX-TE AL CANVI DIGITAL

“Recomanaria el programa Kit Digital a altres empreses perquè crec que és un pas necessari per poder-se desenvolupar i per poder estar dins de molt poc temps dins del sector on operi” assegura Óscar Correa.

Si tens una empresa de menys de 50 empleats informa't al 900 909 001, oa www.acelerapyme.es

Si ets agent digitalitzador tens un canal d'atenció exclusivament dirigit a aquesta figura, on podràs realitzar les teves consultes o dubtes. Pots contactar al telèfon 900 906 677 o al correu electrònic infodigitalitzador@acelerapyme.gob.es .