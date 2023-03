Els treballadors que perceben rendes salarials de 70.000 euros a l'any experimentaran un augment d'impostos a la feina de 7.500 euros bruts anuals. D'altra banda, els que guanyen 100.000 euros anuals enfrontaran un increment d'impostos de 9.700 euros. | @EP

La reforma de les pensions, aprovada recentment, continua generant crítiques per part d'experts que dubten que les mesures puguin compensar l'augment de la despesa que es produirà durant els 30 anys vinents. La generació del baby boom i la revaloració d'aquestes prestacions amb la inflació s'espera que tensin els comptes públics.

Segons la darrera part de la reforma de pensions aprovada pel Govern, es proposa augmentar les cotitzacions socials com a solució per compensar l'augment de la despesa. Les cotitzacions socials són les aportacions que tan treballadors com a empreses abonen a la Seguretat Social cada mes, i són utilitzades per calcular la pensió pública de jubilació. A més, es crearà una «quota de solidaritat» per a les rendes més altes que no contribueixen de la mateixa manera que les baixes a la guardiola de les pensions.

Aquestes mesures, però, són objecte de debat . Mentre que el ministre, José Luis Escrivá, assegura que no afectaran el mercat laboral, experts com Fedea i BBVA Research adverteixen que sí que destruiran llocs de treball, fins a 200.000 segons BBVA. També s'espera que afecti les decisions de contractació dels empresaris espanyols. Tot i que encara és aviat per calcular l'impacte exacte d'aquestes mesures.

L' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal , per la seva banda, encara no ha publicat una estimació precisa sobre l'efecte que tindrà la reforma de les pensions a l'ocupació, ja que considera que es tracta d'un tema molt complex que afecta molts aspectes diferents del mercat laboral. Encara que sí que se sap que els augments d'impostos sobre el treball solen tenir un efecte negatiu en la contractació , la reacció de les empreses davant la nova quota de solidaritat i l'increment en les cotitzacions socials és imprevisible i podria tenir un impacte significatiu a l'ocupació .

AUGMENT DE 10 PUNTS PER A SALARIS D'ENTRE 70.000 € I 80.000 €

Tot i això, l'AIReF, sí que ha calculat com afectarà la reforma les cotitzacions que aporten els treballadors de diferents nivells de renda. La conclusió és que el 65% del cost de la reforma recaurà sobre els salaris superiors a 54.000 euros anuals, i que hi haurà un augment de 10 punts a les cotitzacions socials per als salaris que oscil·len entre els 70.000 i 80.000 euros a l'any. Aquestes mesures s'aplicaran gradualment al llarg dels anys entrants, fins que la reforma estigui completament desplegada.

Dels deu punts esmentats, un dels principals implicarà l'ús del mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI), consistent en l'augment de les quotes per a tots els treballadors, mentre que gairebé el 90% de la càrrega recaurà en l'augment de les bases màximes de cotització , amb unes dècimes addicionals per la quota de solidaritat . Aquest canvi afectarà significativament aquells treballadors que es troben als trams salarials més alts, que rebran l'impacte més gros a causa de l'augment en les bases màximes de cotització, encara que també estaran subjectes temporalment al pagament de la quota de solidaritat, que es mantindrà fins al any 2045.

Els treballadors que perceben rendes salarials de 70.000 euros a l'any experimentaran un augment d'impostos a la feina de 7.500 euros bruts anuals . D'altra banda, aquells que guanyen 100.000 euros anuals , enfrontaran un increment d'impostos de 9.700 euros . En contrast, els salaris inferiors a 54.000 euros suportaran el 35% de la reforma , però conformen el grup més nombrós i en què es concentren la majoria dels salaris a Espanya, segons destaquen els experts de l'AIReF.