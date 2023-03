Una seu de CaixaBank. Foto: CaixaBank

CaixaBank va tancar l'exercici 2022 amb un volum de cessions en factoring i confirming (gestió de cobraments i pagaments) de 74.962 milions d'euros. Aquesta xifra, la més alta aconseguida fins ara per l'entitat, suposa un creixement del 34% respecte de l'any passat. El volum d'activitat de CaixaBank en factoring ic onfirming , l'eina de finançament de circulant més utilitzada a Espanya per les empreses, torna a situar l'entitat en el primer lloc a Espanya en aquest segment, amb una quota de mercat del 29,9 % . Segons dades del Banc d'Espanya, el 89% del finançament de circulant el 2022 es va gestionar a través de factoring i confirming.



El confirming és un servei financer i administratiu que consisteix a gestionar els pagaments d'una empresa als seus proveïdors nacionals i estrangers, als quals se'ls ofereix la possibilitat de cobrar les factures abans de la data de venciment. Més de 113.000 proveïdors s'han beneficiat dels avantatges d'aquest servei fent avançaments. D'aquesta manera, els proveïdors poden tenir una línia de cobrament anticipat de totes les factures confirmades pel client, sense que aquest finançament els consumeixi risc bancari. CaixaBank va aconseguir 37.285 milions d'euros en confirming durant el 2022, xifra amb què es consolida com a líder del mercat espanyol amb una quota del 30,5%.

Pel que fa al factoring, CaixaBank va aconseguir més de 37.677 milions d'euros el 2022 i una quota de mercat del 29,5%, percentatge que també col·loca el banc al capdavant del rànquing espanyol. A més, segons Factor Chain International, la xarxa internacional de factoring més gran de la qual l'entitat és membre, CaixaBank lidera el rànquing mundial en factoring d'exportació, operativa en què ha crescut durant l'últim exercici un 74%. El factoring és el conjunt de serveis de gestió de cobrament, finançament i cobertura d‟insolvència per a vendes a crèdit nacionals i internacionals. Aquests serveis amplien la capacitat de finançament i proporciona liquiditat immediata en finançar limport de les vendes. A més, evita el risc de fallits per insolvència i redueix les gestions per impagaments i morositat.



APOSTA PER LA DIGITALITZACIÓ

L'aposta compromesa de CaixaBank per la digitalització en tots els seus productes i serveis per facilitar el dia a dia dels seus clients i millorar la seva experiència, també es veu reflectida en factoring i confirming, on l'entitat incorpora constantment desenvolupaments i innovacions als aplicatius.

En aquest sentit, l'entitat posa a disposició dels seus clients un portal digital de confirming que permet a clients i proveïdors fer contractes de cessió de crèdits i bestretes a qualsevol part del món, 24 hores al dia, 365 dies a l'any i des d'un telèfon mòbil a través de CaixaBankNow. Els clients poden treballar amb un quadre de comandament (dashboard) que els permet accedir còmodament als aspectes claus dels seus contractes de confirming, com l'import del proper pagament, informació dels pagaments en les properes setmanes, conèixer l'ús del seu confirming per part dels proveïdors, l'estat de l'última remesa enviada i els proveïdors més actius. En aquest cas, el dashboard permet el fàcil accés a funcionalitats com el proper cobrament, la previsió de cobraments a 16 setmanes i el seu estat, el total que es pot anticipar de la cartera viva o la utilització sobre els darrers dotze mesos, entre d'altres aspectes.

A més, CaixaBank ha posat a disposició dels proveïdors de confirming noves funcionalitats que els permeten realitzar la bestreta de les seves factures de forma més àgil i còmoda, amb opcions com l'Anticebra total, per acceptar l'avançament de totes les factures disponibles sense necessitat de seleccionar-les una a una; o la Bestreta per import, a través del qual poden indicar un import determinat i l'eina selecciona automàticament les factures a anticipar fins a assolir aquesta quantitat.

REFERÈNCIA PER A LES EMPRESES

CaixaBank s'ha consolidat com una entitat de referència per al teixit empresarial gràcies al model d'especialització, amb productes i serveis adaptats a les necessitats concretes d'aquest segment de clients. CaixaBank Empreses dóna servei a través de 220 centres i oficines especialitzades repartides per totes les comunitats autònomes espanyoles on treballen 2.400 professionals altament qualificats amb sòlida reputació en l'assessorament empresarial. L'entitat compta amb especialistes en finançament, comerç exterior, tresoreria, turisme, negoci immobiliari i pimes, que ofereixen un servei personalitzat més enllà del que és financer per donar suport i impulsar el sector empresarial.

A nivell internacional, CaixaBank dóna suport als seus clients empresa amb diverses solucions operatives amb accés efectiu territorial a 127 mercats de diferents països i ofereix el millor assessorament per a les seves operacions a l'estranger. L'entitat presta servei tant a les pimes i les microempreses que estan iniciant les seves activitats exportadores com a les grans corporacions i grups empresarials que afronten projectes internacionals més complexos.