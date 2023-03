Arxiu - Francisco Reynés, president de Naturgy

El president de Naturgy , Francisco Reynés , ha reconegut respecte a les negociacions del contracte de subministrament de gas natural amb Algèria que "queden dos anys més d'incertesa de preu".

"Hem tingut sort de poder tancar els preus del 2022, a ningú li agrada estar en un negoci sense saber el preu de compra i és la situació en què estem en aquest moment", va dir en la seva participació a la jornada 'Wake Up Spain !", organitzada per 'El Español', respecte al contracte amb el soci africà que, malgrat tenir vigència sobre les necessitats de gas fins al 2032, els preus es negocien trianualment.

En aquest sentit, ha considerat que la volatilitat que s'ha vist en els últims temps al mercat del gas natural l'únic que assegura és que "serà una negociació que no serà curta".

Reynés va posar en valor les relacions amb l'estatal algeriana Sonatrach, accionista de l'energètica espanyola, tot i que va subratllar que encara estem al març i “en queda partit”.

REDEIA ESPERA LA MODIFICACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ EN MESOS



Per part seva, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha assegurat que espera "en els propers mesos" la presentació del Govern de les modificacions de la planificació de la xarxa que incloguin tant la integració prevista de renovables, com les noves demandes industrials que està a Espanya, apostes industrials i apostes d'inversió en tecnologia, com els centres de processos de dades.

Així, Corredor va afirmar que en un context en què s'està reformulant el sistema energètic mundial, la planificació s'ha d'"adaptar" a la millora d'objectius de renovables que té la Unió Europea per accelerar la transició energètica. Això suposa un repte per a la xarxa de transport, ha argumentat Corredor, perquè cal “redimensionar” tots els sistemes per “integrar” les renovables i les noves demandes industrials.

D'altra banda, la presidenta de Redeia va veure com a "imprescindible" l'avenç en els sistemes d'emmagatzematge, i especialment la posició de la xarxa de transport com a operador neutral en la integració de dos "elements clau" per a la reconfiguració energètica espanyola: l'hidrogen verda i l'eòlica marina, que encara que s'han aprovat els Plans d'Ordenació de l'Espai Marí (POEM), "manca determinar quina serà la configuració de la xarxa submarina".

Finalment, Corredor va considerar que el futur "passa" per les renovables i les interconnexions, que l'any anterior va ser rècord, especialment amb França, a la qual Espanya fa 17 mesos consecutius que exporta electricitat per les "condicions díficils" del país francès amb el seu parc nuclear.

A més, ha celebrat l'acord entre la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i el regulador francès, la CRE, per al nou repartiment de costos i beneficis entre els dos sistemes, tenint en compte que aquesta interconnexió "serà beneficiosa per a França".

BOGUES CONSIDERA QUE "ESTEM MILLOR DE L'ESPERAT"



Mentrestant, el conseller delegat d'Endesa, José Damián Bogas, va considerar que, en el context actual, "estem millor del que s'esperava" fa un any a causa de la posada en explotació de 50.000 megawatts (MW) i la reducció del consum del gas a un 19%, acompanyat d¿un exercici d¿eficiència energètica.

Així, Bogas, que s'ha mostrat "absolutament alineat" amb la política de transició energètica i descarbonització, ha assegurat que "encara" cal estar alerta "pel que pugui passar", marcat per què passi amb la Xina o què passarà el proper hivern.

Sobre la reforma del mercat elèctric europeu, Bogas la veu "més com una evolució" del sistema actual i ha indicat que el sistema marginalista ha donat "moltíssims beneficis" a Europa a curt termini. A més, ha afegit que no "s'han de confondre" mesures d'emergència temporals amb una reforma estructural.

Igualment, Bogas ha considerat que s'estan fent els passos "que s'han de fer" en el bo social elèctric i que ell "no és tan crític". Així, ha assegurat que la finalitat és que ajudi les famílies més vulnerables, per això cal "balancejar-ho", aprendre del que s'ha fet i "millorar".