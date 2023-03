Foto: Renfe

Renfe llança una nova convocatòria del programa TrenLab, l'acceleradora de startups de la companyia, a la recerca dels projectes més prometedors del sector de la mobilitat per impulsar la innovació tecnològica a l'àmbit del transport ferroviari. Després d'atreure més de 900 startups en les quatre convocatòries anteriors, aquesta edició ofereix novament l'oportunitat d'aconseguir un contracte de fins a un milió d'euros, si el projecte guanyador es desenvolupa positivament amb Renfe.

En aquesta edició, oberta fins al proper 4 de maig del 2023, es desenvolupa a través d'una licitació basada en un model de Concurs de Projectes, un per cada àmbit de treball proposat. TrenLab planteja sis nous reptes que tenen en compte factors com ara el món virtual, el compromís mediambiental o la incorporació de noves tecnologies pròpies de la Indústria 5.0, entre d'altres. En concret, els desafiaments que planteja l'acceleradora en aquesta edició són els següents:

Metavers en mobilitat : creació d'entorns virtuals que simulin estacions ferroviàries i trens, desenvolupament d'eines de col·laboració i comunicació en temps real entre usuaris i operadors i solucions basades en el metavers per millorar l'experiència del viatger.

Digitalització de sistemes de seguretat : desenvolupament de nous algorismes per a l'obtenció de dades, creació d'una plataforma de gestió del manteniment predictiu dels sistemes de seguretat per a la recopilació, optimització i manteniment de dades, detecció automàtica de successos rellevants publicats a xarxes socials que afectin aspectes de seguretat.

Transport ecològic : solucions que fomentin l'ús diari del transport públic, que ajudin a purificar i netejar l'aire a les estacions subterrànies, projectes de conscienciació que permetin involucrar el client en la reducció de la petjada de carboni durant el viatge, desenvolupament de tecnologies de propulsió més netes i eficients energèticament.

Formació amb realitat virtual : desenvolupament d'eines de realitat virtual basades en entorns reals que permetin entrenar solucions i habilitats en matèria de seguretat per al personal de conducció.

Indústria 5.0 : projectes tecnològics innovadors, en l'àmbit de la fabricació i manteniment ferroviari, orientats a la digitalització i incorporació de noves tecnologies de la Indústria 5.0 (IoT, Big Data, gestió d'actius, digitalització de processos, realitat augmentada, fabricació additiva, visió artificial, etc.).

Optimització de flota : solucions tecnològiques que permetin l'optimització de la flota de material rodant per tal de millorar l'eficiència per millorar la planificació de xarxes i serveis de transport, oferint un millor servei als viatgers.

Les startups guanyadores podran disposar de fins a 50.000 euros per desenvolupar un pilot del projecte, tenint accés als principals inversors, professionals, experts i tècnics de l'ecosistema emprenedor. Comptaran amb mentòria de negoci especialitzada de Renfe per a l'avenç del pilot, tenint assessorament per disciplines en legal, vendes, tech, comunicació i molt més. Addicionalment, comptaran amb formació especialitzada, workshops i masterclasses, i podran participar en esdeveniments clau de l'ecosistema emprenedor i d'innovació juntament amb TrenLab. Tot això, en el marc d´un programa d´acceleració personalitzat de sis mesos en un nou hub d´innovació: Espai TrenLab Barrabés, el coworking de l´ecosistema emprenedor de Renfe situat al c/ Méndez Álvaro, 9.

Després de registrar un alt índex de participació en les seves quatre convocatòries anteriors i collint grans resultats, el programa TrenLab compta amb 17 startups accelerades entre les quals hi ha Limmat Group, Greemko, Visualfy o AllRead, entre d'altres. En paral·lel, el projecte de TrenLab ha impulsat la inversió a la startup Imotion Analytics, la base tecnològica de la qual és la Intel·ligència Artificial, adquirint el seu 10% per reforçar la seva aposta per la innovació oberta.

La convocatòria romandrà oberta fins al 4 de maig del 2023 i està dirigida a startups i empreses a nivell tant nacional com internacional, per a la seva acceleració i possible contractació posterior. Més informació a www.trenlab.es .

Innovació i transformació cultural per al Grup Renfe

TrenLab, l'acceleradora de Renfe, busca impulsar la transformació digital de la companyia i reforçar la seva aposta per la innovació oberta, transformant l'experiència de viatgers al sector ferroviari. La digitalització se situa al centre dels objectius que aborda per explorar àmbits com la Mobilitat com a Servei (MaaS), Metavers, Blockchain, solucions d'intel·ligència artificial o Big Data.

Ampliant la seva aposta per la innovació, Renfe ha llançat Antena TrenLab, una iniciativa on l'acceleradora busca crear una xarxa d'antenes especialitzades en solucions i tecnologia aplicades al sector per tot el territori nacional. Aquest projecte sorgeix com a resposta a nous models i solucions en el marc dels reptes de negoci de Renfe que contribueixin al benefici dels clients, els empleats i el sector ferroviari