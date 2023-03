Reynés seguirà 4 anys més. Foto: Europa Press

La junta general ordinària d'accionistes de Naturgy ha donat el vistiplau a la reelecció de Francisco Reynés com a president executiu de la companyia per 4 anys més. En el seu discurs davant els accionistes, Reynés ha assenyalat que Naturgy "està posicionada per poder ser i prendre un rol actiu" en la transició energètica i per seguir "tenint un paper fonamental al sector energètic del futur".

"Estem convençuts que la combinació gas i electricitat és la via més eficient per a la transició energètica. El gas no forma part del problema, sinó que forma part de la solució. I com a solució avançarem a prendre decisions com els gasos renovables o l'hidrogen, que permetran als terminis substituir d'una manera eficient i segura totes aquelles parts de la cadena de valor que avui no poden ser substituïdes", ha assegurat.

Reynés va ser nomenat president de l'energètica (que llavors encara es deia Gas Natural Fenosa) el febrer del 2018, substituint en el càrrec Isidre Fainé, i es va convertir en l'únic executiu. Des d'aleshores, el directiu ha liderat una transformació de la companyia, que de fet va iniciar amb el mateix canvi de nom del grup, el procés del qual no ha conclòs.

Així, els accionistes del grup han donat el seu vistiplau perquè Reynés estigui al capdavant de l'energètica per quatre anys més, amb els quals sumarà gairebé nou, en un moment molt rellevant per a la primera gasista i tercera elèctrica del país.

Fa una mica més d'un any, Reynés va anunciar el projecte Bessons, per dividir el grup en dues companyies cotitzades (una per als actius regulats i una altra per als no regulats), encara que el pla no s'ha pogut concretar dins del full de ruta previst després que esclatés la guerra a Ucraïna per la invasió de Rússia.

Tot i això, en el seu discurs davant la junta d'accionistes el president de Naturgy no es va referir en cap moment al projecte Bessons al llarg de tota la seva intervenció, tot i que fa poc més d'un mes, amb motiu de la presentació de resultats del 2022, subratllés que la idea seguia "sent vàlida", encara que les estratègies s'han d'implementar "quan toca".

D'altra banda, la junta ha donat llum verda a la reelecció de Claudi Santiago Ponsa i Pedro Sainz de Baranda com a consellers independents, i al nomenament de José Antonio Torre de Silva López de Letona com a conseller dominical.

COMPTE DE RESULTATS I DIVIDENT



De la mateixa manera, els accionistes de l'energètica han aprovat el compte de resultats del 2022, l'informe de gestió del grup i del consell d'administració, així com l'aplicació del resultat obtingut l'any passat.

Al febrer, el grup ja va avançar que pagaria un dividend complementari de 0,50 euros per acció aquest mes d'abril, un cop s'aprovés per la junta general d'accionistes.

Naturgy va obtenir un benefici net de 1.649 milions d'euros l'any 2022, fet que suposa un increment del 35,8% respecte a l'exercici anterior, en un context marcat per la intensa volatilitat i incertesa global, així com per un increment sostingut del cost de les matèries primeres a nivell mundial i un bon exercici de les activitats liberalitzades als diferents mercats.