Foto: CZFB

El Saló Internacional de la Logística (SIL), organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , ja està prenent forma als seus continguts, després de l'anunci de les temàtiques que s'abordaran dins de l'apartat anomenat SIL Knowledge. El CZFB aposta, en el 25è aniversari del SIL , per un esdeveniment basat en potenciar els negocis, els contactes i el coneixement del mercat, cosa que li ha consolidat durant aquests anys com la fira líder de logística, transport, intralogística i supply chain del sud d'Europa i una de les més importants a nivell mundial.

Durant la celebració del SIL, els dies 7, 8 i 9 de juny , tindran lloc diferents trobades, que facilitarà la sinergia entre professionals per debatre els temes més importants del sector. Per això, el CZFB ja ha establert els continguts, dividint-les en sis blocs: sostenibilitat; logística i transport; supply chain; innovació, tecnologia i digitalització; ecommerce, darrera milla i smart mobility; i talent.

TRES DIES DE LOGÍSTICA, TRANSPORT I SUPPLY CHAIN

Al llarg de les tres jornades, el SIL Knowledge comptarà amb la participació de 320 speakers repartits en 91 sessions diferents.

El primer dia, la Fira obrirà amb una extensa jornada tècnica que parlarà sobre l '“Excel·lència en logística i transport: la digitalització i innovació en la logística i el transport” , on es presentaran als assistents estudis relatius a la competitivitat del sector a Espanya i les comunitats autònomes, i sobre la transformació digital de la logística. Això es complementarà amb dues xerrades titulades “present i futur de la càrrega aèria” i “Supply Chain Tech” . A la mateixa jornada, també es podran gaudir de temàtiques com la logística disruptiva i l'impacte de les tecnologies digitals innovadores (5G, IA, Machine Learning, IoT...), Smart Logistics, o la nova regulació de les ZBE amb la visió dels usuaris i administracions de diferents comunitats, entre d'altres.

Pel que fa al 8 de juny, les sessions es continuaran fent a diferents hores al llarg del dia. Algunes versaran sobre "Corredors digitals: casos d'èxit", "Estudi FERRMED sobre l'optimització del trànsit i la transferència modal a la UE" o "Logística i automatització 4.0: casos d'ús i tendències de futur". Durant aquesta mateixa jornada, també tindrà lloc la 15th MedPorts & Shipping Summit, una conferència creada com a plataforma per donar una major promoció de la Mediterrània com a node estratègic del transport marítim mundial.

Per a l'últim dia, els experts, assistents i visitants tornaran a gaudir d'un gran nombre de trobades, amb títols com “Incubadora Logística 4.0 del CZFB. Casos d'èxit”, “Transformació Digital en el transport marítim i terrestre”, “Caos o resiliència logística? Anàlisi del canvi de paradigma”, o “Gestió del Talent” , que intentarà donar llum als nous reptes que el mercat laboral s'enfronta amb la demanda dels nous perfils. A més, divendres també tindrà lloc un esdeveniment especial que recalcarà les habilitats de networking, tant en els negocis a nivell general com a la logística a nivell particular.

“Ens estem apropant a un moment clau per al sector logístic i del transport amb l'organització del 25è aniversari del SIL. Aquest s'ha convertit en l'esdeveniment més important per a moltes regions, i el CZFB, com a organitzador, ha treballat àrduament per disposar d'un plafó de continguts i professionals que estigui a l'alçada”, afirma el delegat especial de l'estat al CZFB i president del SIL, Pere Navarro . El delegat afegeix que “la participació d'altres organitzacions internacionals, com ALACAT, CSCMP o ASCAME, atorga un gran impuls al Saló, proporcionant beneficis tant als experts com al sector a nivell mundial”.

Pel que fa a Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del SIL, assegura que “un dels temes més actuals és l'arribada de la indústria 4.0; el sector es troba en un moment d'apogeu, on el Big Data, la Intel·ligència Artificial o el blockchain estan influint en la millora dels processos logístics. Així mateix, també donarem veu a les demandes que exigeix la societat per un compromís mediambiental més gran per complir amb els ODS de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, que potencien una logística verda que s'està consolidant com una alternativa de futur”.

A la darrera edició van assistir més de 12.000 persones, de 81 països i de 650 empreses, realitzant prop de 7.000 contactes de networking. Per poder-vos inscriure com a visitant o participant, el SIL disposa d'una pàgina web amb informació completa de l'esdeveniment.

Suport d'organitzacions internacionals

El SIL continua disposant d'un caràcter significativament internacional i aquesta edició també acollirà importants trobades internacionals. Així, dins del marc del SIL tindrà lloc la 39a edició del Congrés ALACAT, el congrés més gran que se celebra a Amèrica Llatina, amb l'acord entre CZFB i la Federació d'Associacions Nacionals d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina (ALACAT ).

També es produirà l'European Conference & European Research Seminar, organitzada anualment pel CSCMP (Council Supply Chain Management Professionals); l'EUROLOG, congrés anual de l'ELA (European Logistics Association); i la 19a edició de la Setmana de Logística i Transport a la Mediterrània (MedaLogistics Week), creat conjuntament per l'Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània (ASCAME) i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona i la MedPorts Association.