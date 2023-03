Unió de Foment i Fundació Roure / Foment

Foment del Treball i la Fundació Roure han signat un conveni de col·laboració per tal d’ajudar a la promoció de les accions solidàries d’aquesta última. Els objectius son conjuminar esforços per pal·liar la pobresa existent al nostre país, ajudant les persones vulnerables a cobrir les seves necessitats bàsiques i conscienciant els empresaris dels beneficis socials de procurar la formació bàsica a les persones de pocs recursos, per facilitar la seva incorporació al mon laboral.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha explicat la importància i l’interès d’aquest acord que “sens dubte contribuirà a un objectiu que compromet també el món empresarial, com és el de la cohesió social. Des de Foment apostem i defensem que l’economia inclusiva, la solidaritat i el compromís social formen part de les actuacions de l’empresariat de Catalunya”.

Per la seva part, Llum Delàs confia en què el treball conjunt de Foment i la Fundació permeti que les persones en situacions de dificultat i vulnerabilitat passin a ser membres actius de la societat, tenint una vida autònoma a partir de la formació, l’acompanyament i la inclusió laboral. “La suma d’esforços amb col·laboradors compromesos com Foment i d’altres empreses socialment responsables és determinant. La societat civil organitzada aporta generosa i filantròpicament un gran valor que reforça i garanteix la cohesió social per lluitar contra les desigualtats.

Foment inclou amb aquest conveni la Fundació Roure en el seu Portal de la Solidaritat, que contribueix al compromís de les empreses catalanes pel desenvolupament sostenible i inclusiu, tendint ponts de col·laboració entre el món empresarial i la resta de la societat. Perquè la responsabilitat social és cosa de tots.

La Fundació Roure va començar a treballar en els barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera de Barcelona en el temps de les Olimpíades de 1992. Ha passat per moltes etapes des del començament amb el nom de Prisba. Ara treballa més enllà de la Ciutat de Barcelona i Metròpoli, buscant com incidir en l’ajuda a persones vulnerables en l’actual context de crisi tant econòmica com vulnerabilitats diverses. L’alt índex de sobre envelliment, de soledat no volguda i d’una immigració no acollida fa que es creïn noves iniciatives generadores de benestar i de sortida endavant per a moltes persones.

La Fundació Roure vol arribar on no arriben les administracions públiques i ho fa a través de projectes i accions especialment dissenyades per millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables i procurar la seva autonomia personal i el seu benestar a través de la participació social.