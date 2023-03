La secretaria d'Estat d'Energia, Sara Aagesen / @EP

La secretària d'Estat d'Energia, Sara Aagesen , ha xifrat en 5.100 milions d'euros l'estalvi a la factura de la llum que ha suposat des de la seva entrada en vigor el mecanisme ibèric, que finalment es prolongarà fins al proper 31 de desembre després d'un acord entre els governs espanyol i portuguès amb la Comissió Europea.

Durant la seva compareixença a la Comissió de Transició Ecològica, Aagesen s'ha enfrontat a diverses preguntes dels grups parlamentaris en clau energètica. Sobretot del PP, que a través del seu diputat Juan Diego Requena ha preguntat sobre la valoració del Govern d'aquest mecanisme, que ha titllat de vegades d'"estafa ibèrica".

"Em sorprèn que segueixin trucant estafa ibèrica a una cosa que ha aconseguit estalviar 5.100 milions als espanyols", ha emfatitzat la secretària d'Estat durant la seva compareixença. Per il·lustrar millor la dada, Aagesen ha explicat que l'estalvi que ha suposat el mecanisme ibèric per a les famílies ha estat d'una mitjana de 90 euros des de la posada en marxa.

En aquest sentit, la secretària d'Estat ha insistit a defensar una mesura que, assegura, ha protegit els consumidors fins ara i ho farà fins al desembre. La pròrroga d'aquest mecanisme no es basarà simplement en una mera extensió tal com s'aplicava fins ara, sinó que introdueix alguns ajustaments, com ara la referència de preus, que fins ara incrementava en cinc euro al mes, i ara serà de dos euros .

I és que, ha dit Aagesen, si no hi ha aquesta mesura que ara estarà vigent durant tot el 2023, els preus de futurs de l'energia, que són els que fan servir les comercialitzadores per actualitzar els preus i les factures dels consumidors, "serien molt més alts”.

A més, la secretària d'Estat ha recordat que altres països europeus com França han demanat implantar l'anomenada 'excepció ibèrica' per a ells mateixos, cosa que també ha passat a Grècia, Romania o Lituània.

DÈFICIT DEL SISTEMA ELÈCTRIC

D'altra banda, Requena s'ha interessat per l'opinió del Govern sobre si el sistema elèctric generarà dèficit tarifari "motivat per la comptabilització d'ingressos que no s'estan produint".

En aquest sentit, la secretària d'Estat ha estat contundent: "No hi ha dèficit tarifari", ha dit Aagsen, que ha menyspreat una situació de risc del sistema elèctric, tot i haver estat el 2022 un any "extremadament complicat".