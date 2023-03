La presidenta de l'AIReF, Cristina Herrero - Europa Press

L' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha advertit aquest dimecres que la taxa d'atur oficial cada cop "és menys representativa del que es vol mesurar" perquè, per exemple, no inclou alguns treballadors a temps parcial que volen treballar un major nombre d'hores o als desocupats no inscrits a l'atur però que volen treballar, els anomenats 'desanimats'.

Com a exemple, una de les mètriques apunta que el percentatge de població "infrautilitzada" a Espanya --que inclou, entre altres, persones amb feina a temps parcial que volen una feina a jornada completa o desocupats no inscrits a l'atur però que desitgen treballar, els anomenats 'desanimats'-- arriba al 18%.

L'organisme independent percep dificultats per mesurar el temps d'ocupació efectiva davant del canvi del comportament al mercat de treball que ja s'observa des d'abans de la reforma laboral. Per això, ha instat a parar esment a mètriques alternatives que s'utilitzen ja a Europa o fins i tot els Estats Units per analitzar un mercat laboral canviant a tot el món.

Davant d'un entorn tan volàtil, l'AIReF considera que cada cop es fa més necessari disposar d'informació d'alta freqüència per mesurar l'evolució de la situació econòmica i els canvis de comportament que s'estan registrant, per exemple al mercat de treball.

MARÇ SERÀ "EXCEPCIONAL" EN AFILIACIÓ



L'organisme independent considera "molt informatiu", per exemple, la dada oferida a meitat de mes per la Seguretat Social sobre l'evolució de l'afiliació. Segons la darrera estadística publicada, el mes de març serà excepcional, recorden des de l'AIReF.

Tot i això, l'AIReF creu que s'hauria de fer un esforç més gran per mesurar les hores treballades, ja que percep dificultats per mesurar el temps d'ocupació efectiva davant el canvi del comportament en el mercat de treball que s'observa des d'abans de la reforma laboral.

També la institució considera que s'haurien de mesurar nous fenòmens com la incertesa i comunicar "millor" dins de l'estadística del PIB el volum d'informació que inclou l'avenç i què és el que es revisa a la dada final, així com els factors que hi ha darrere seu.

FONS EUROPEUS: DEMANA QUE ES PUBLIQUI EN COMPTABILITAT NACIONAL



Són freqüents les recomanacions que realitza l'organisme independent a les diferents administracions públiques per millorar l'eficàcia i la transparència del sistema. A més dels informes que es publiquen periòdicament, la institució preveu publicar properament un observatori de recomanacions per al seguiment de les mateixes.

Un dels apunts reiterats és el relatiu als fons europeus 'Next Generation EU', que l'AIReF considera que seria convenient publicar aquestes dades en termes de comptabilitat nacional. La presidenta de l'AIReF ja va criticar durant la seva intervenció a la Comissió de Pressupostos l'absència d'informació en termes de comptabilitat nacional als comptes, ni en termes d'ajust ni d'execució del Pla de Recuperació.

L'execució Pla de Recuperació --i l'aprovació dels pagaments procedents de Brussel·les-- es mesura en termes de fites i objectius. Els informes que l'Executiu va publicant detallen en quina mesura s'han complert aquestes fites i objectius relatius als diferents pagaments. En aquest sentit, el ritme d'execució va molt bé, segons l'AIReF.

En termes pressupostaris es pot analitzar també allò pressupostat i l'execució mes a mes, encara que des de la institució adverteixen que gran part del Pla de Recuperació s'executa a través d'altres administracions. Per això la necessitat de publicar aquestes dades en termes de comptabilitat nacional per analitzar la "foto completa" sobre el desplegament d'aquests fons.

NECESSARI ELEVAR L'ESTÀNDARD DE TRANSPARÈNCIA AL SECTOR PÚBLIC



Tot i els avenços aconseguits els últims anys, la presidenta de l'AIReF, Cristina Herrero, va assenyalar en unes jornades organitzades per l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE) i l'AIReF, que cal elevar l'estàndard de transparència al sector públic.

"L'AIReF, després de gairebé deu anys de camí, té avui l'accés a la informació més o menys garantit, després d'uns començaments durs en què es va percebre la institució com una amenaça", ha assenyalat Herrero.

Tot i això, ha advertit que encara es detecten certs problemes i àrees de millora. De fet, ha recorregut nombroses vegades a la signatura de Memoràndums d'Enteniment (MoUs), tot i que no ha aconseguit signar convenis amb el Ministeri d'Economia ni amb el Ministeri d'Hisenda per a l'intercanvi regular de la institució, malgrat la insistència. Tampoc no s'han signat convenis amb les comunitats forals per a les avaluacions de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).