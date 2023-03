Personal de banca privada. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha estat premiada com a ‘Millor Entitat de Banca Privada a Espanya 2023’ (Best Domestic Private Bank in Spain 2023) als Global Private Banking Awards, que des de fa 20 anys atorga la revista britànica Euromoney a les millors entitats de banca privada i de gestió de patrimonis del món. És la cinquena vegada que CaixaBank Banca Privada rep el màxim reconeixement nacional en aquests premis d'Euromoney. A més, BPI ha estat escollida ‘Millor Entitat de Banca Privada a Portugal 2023’ (Best Domestic Private Bank in Portugal 2023).

En la cerimònia de lliurament dels premis, que va tenir lloc ahir a la nit a la ciutat de Londres, el Grup CaixaBank va ser un dels més destacats, en rebre un total de quatre premis, que el situen com a banca privada de referència a la Península Ibèrica. A més dels dos principals guardons nacionals esmentats, CaixaBank va ser elegida també ‘Millor Entitat de Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya 2023’ (Best Private Bank for Discretionary Portfolio Management in Spain 2023) i ‘Millor Entitat de Banca Privada Digital a Espanya 2023’ (Best Private Bank for Digital in Spain 2023).

Víctor Allende, director de Banca Privada i Pensar en el Futur de CaixaBank, destaca que "aquest premi és un reconeixement a l'excel·lència del model de negoci de banca privada, centrat en la qualitat de servei, el creixement constant i l'ús de les noves tecnologies per poder oferir la millor experiència de client. La proposta de valor de CaixaBank Banca Privada ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les necessitats i preferències de cada client, amb total transparència en costos, el millor assessorament i un servei omnicanal per acompanyar els nostres clients en tot moment. D'aquesta manera, volem avançar-nos i posicionar-nos com a entitat de referència en el procés de transformació de la Banca Privada al nostre país".



LIDERATGE EN GESTIÓ DISCRECIONAL

CaixaBank Banca Privada s'ha posicionat en els últims anys com a pionera en l'àmbit de l'assessorament en la gestió de patrimonis, amb el lideratge en la gestió discrecional a Espanya i l'impuls a l'assessorament independent.

El guardó ‘Millor Entitat de Banca Privada en Gestió Discrecional de Carteres a Espanya 2023’, reconeix el lideratge de CaixaBank Banca Privada en aquest àmbit, en el qual l'entitat comptava amb 24.676 milions d'euros gestionats l’any 2022, un 7,5% més respecte al 2021. El 2022, aquest servei es va veure reforçat amb la creació de Smart Rentas, un servei de gestió delegada de fons, la cartera del qual està gestionada d'acord amb les necessitats i circumstàncies personals dels clients i que té una distribució anual de rendes.

CaixaBank va ser el primer banc a Espanya a oferir assessorament independent amb el llançament fa més de quatre anys de CaixaBank Wealth, una proposta de valor per a clients amb un patrimoni financer de més de 4 milions d'euros, que compta amb 13 centres exclusius. Aquesta aposta s'ha aprofundit el 2022 amb el nou servei Independent Advisori i la creació d'OpenWealth.

Independent Advisory és un servei dirigit a clients amb entre un i quatre milions d'euros de patrimoni potencial. Conté una completa oferta de productes i serveis, i el cobrament de tarifa d'assessorament explícita, la qual cosa suposa una total transparència per a l'inversor, i compta amb gestors especialitzats en els centres de Banca Privada.

Per la seva banda, OpenWealth, llançat també el 2022, és un servei pioner a Espanya de consultoria global independent dirigit a clients amb un patrimoni superior als 50 milions d'euros. L'objectiu és oferir serveis de Multifamily Office, amb independència d'on tingui el client dipositat el seu patrimoni.

APOSTA PER LA INNOVACIÓ I LA DIGITALITZACIÓ

El guardó a ‘Millor Entitat de Banca Privada Digital a Espanya 2023’ posa en valor l'estratègia de contínua innovació en l'ús de les noves tecnologies per millorar la comunicació digital i la relació amb els nostres clients. Aquest reconeixement és el resultat de la recerca de l'excel·lència en el seu model de negoci perquè els clients tinguin la millor experiència, gràcies a l'ús d'eines digitals que permeten adaptar-se a les seves necessitats en cada moment.

La proposta de valor de CaixaBank Banca Privada ofereix diferents models de servei per adaptar-se a les preferències de cada client, des d’aquells que demanden un servei d'assessorament global, fins a aquells que operen a iniciativa pròpia en la gestió del seu patrimoni a través d'una plataforma amb capacitats globals d'inversió en valors, fons i altres productes de gestió.

El model de Banca Privada de CaixaBank està conformat per un equip de més de 1.000 professionals especialitzats i té 73 centres específics distribuïts arreu del territori. La divisió gestionava a tancament del 2022 un volum d’actius de més de 116.600 milions d’euros.

El treball constant de l'entitat l’ha portat a ser elegida 'Entitat de Banca Privada amb Millor evolució a Europa 2022' per la revista The Banker (Grup Financial Times); i en l'àmbit de la innovació i digitalització, CaixaBank Banca Privada va ser elegida 'Entitat de Banca Privada més Innovadora d'Europa Occidental 2022' per Global Finance; i 'Millor Entitat de Banca Privada en Anàlisi de Big Data i Intel·ligència Artificial a Europa 2022' i ''Millor Entitat de Banca Privada en Màrqueting i Comunicació Digital a Europa 2022' per la revista PWM (Grup Financial Times).