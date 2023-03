Logo de Volkswagen / @EP

La planta de Volkswagen a Navarra deixarà de produir el Pol el 2024, per la qual cosa, segons ha informat el comitè d'empresa de la planta de Landaben, "a partir del primer terç del 2024 i fins a mitjans del 2026" viurà "setmanes molt irregulars combinades amb períodes amplis de parada, concentrant-se sobretot el 2025 i 2026 per l'efecte de l'Euro 7 i el llançament del cotxe elèctric”.

Segons el comitè, "paradoxalment es generarà un augment de les necessitats del personal tècnic en aquests anys i fins i tot augmentarà si finalment s'instal·la a Volkswagen Navarra la fàbrica de bateries, necessitats que després disminuirien".

El comitè d'empresa ha explicat que ha rebut aquest dimarts "molta informació" sobre la planificació de la fàbrica per als propers quatre anys i sobre l'ocupació de la plantilla, una planificació que ha qualificat de "preocupant".

"Aquests escenaris no deixen de ser previsions que poden ser canviants, encara que des del novembre fins a aquesta part la tendència s'ha mantingut a la baixa", ha subratllat. Segons ha detallat, hi ha tres aspectes bàsics que justifiquen l'escenari a la planta entre el 2024 i el 2027.

"El primer és el final de la producció del Pol , el segon l'impacte que suposi l'entrada de la normativa Euro 7 pendent d'aprovació a Brussel·les i, finalment, el llançament del cotxe elèctric", ha exposat, per afegir que cal afrontar la situació des de "la prudència i la cautela dels factors que la provoquen, que podrien canviar a l'alça oa la baixa".

Així, ha detallat que la previsió per al 2024 és de 250.000 cotxes. El final de la producció del Pol a Volkswagen Navarra provoca que a la planta només es faran el Taigo i el T-Cross, "insuficient per omplir capacitat diària, atesa la impossibilitat de fer més unitats d'aquests models per capacitat contractada dels proveïdors" , ha exposat el comitè.

Segons s'ha precisat, el Polo es deixa de fabricar a Pamplona perquè "cal guanyar capacitat en xapa per al model elèctric, sent aquest model l'elegit per temes de marge de beneficis". "Això comporta un any amb molts dies d´inactivitat i períodes de parada amplis sense definir, fins i tot setmanes de menys de cinc dies d´activitat", ha afegit.

El 2025 està previst que entri en vigor la normativa Euro 7, "que en funció de les restriccions que comporti, pot obligar a més o menys modificacions als nostres motors de combustió", ha explicat, per afegir que "la previsió és que per aquesta circumstància, la producció al segon semestre es desplomi". La previsió és de 150.000 cotxes.

Segons ha afegit, "es concentren durant aquest any períodes de parada encara més amplis, amb setmanes de dos o tres dies d´inactivitat i només dos torns de producció".

El 2026 la previsió de producció és de 200.000 cotxes i "millora" en certa manera la situació per l'augment de vehicles elèctrics a fabricar.

Aquest any comença la corba de llançament del cotxe elèctric, el model Skoda abans de l'estiu i el Volkswagen darrere seu. També el 2026 "continuen els períodes amplis de parada, el que s'ha anomenat 'banyera', que és aquest buit que es genera entre els anys 2025 i 2026". I ja el 2027, la previsió és de 300.000 cotxes.

UGT de Volkswagen Navarra ha qualificat aquesta informació com a "preocupant alhora que impactant". "La nostra primera línia de seguretat a remarcar ha estat, davant aquest panorama, l'ocupació de la plantilla i la garantia d'ocupació", ha manifestat.

"Per més que des del sindicat s'hagi advertit dels riscos i la necessitat d'afrontar aquesta transició, arribat aquest moment i atès que no tenim res acordat per afrontar que no tenim feina per al 50% de la plantilla durant gairebé un any i mig, és hora d'acordar els mecanismes per garantir l'ocupació actual de Volkswagen Navarra, garantir l'ocupabilitat de la planta, garantir el volum i la capacitat instal·lada donat el seu efecte multiplicador als nostres proveïdors", ha asseverat l'organització sindical.

UGT ha afegit que no acceptaran quedar-se "amb una fàbrica de 300.000 cotxes" perquè s'han "guanyat" tenir "màxima capacitat", al voltant de 350.000 cotxes.

"Tot això és el que venim reclamant des que sortim públicament un 18 de març del 2021 en el que anomenem un Pacte pel Futur i que avui agafa més rellevància que mai, perquè avui s'ha escenificat el que es preveia", ha asseverat.

El sindicat ha afegit que des de la direcció de la fàbrica s'ha traslladat que "Volkswagen Navarra té futur, però hem d'acordar el trànsit per assolir-lo