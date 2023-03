Foto: @EP

Les llars espanyoles van situar el 2022 la taxa d'estalvi en el 7,2% de la renda disponible, taxa 6,6 punts inferior a la registrada el 2021 i la més baixa des del 2018, segons ha informat aquest divendres l' Institut Nacional d'Estadística ( INE).

En un any marcat per altes taxes d'inflació i un cost més alt de la vida , les famílies espanyoles van estalviar 58.457 milions d'euros, un 46% menys que el 2021, alhora que van elevar la despesa en consum un 11,5%, fins als 756.862 milions d'euros, i van incrementar la inversió un 13,7%, fins a 59.291 milions d'euros.

D'aquesta manera, les llars van presentar el 2022 una renda disponible de 817.536 milions d'euros, un 3,6% més que el 2021.

L' estalvi generat per les llars va ser insuficient per finançar la inversió que van realitzar el conjunt de l'any, per la qual cosa van mostrar una necessitat de finançament de 1.753 milions d'euros, la xifra més elevada des del 2008. Aquesta dada contrasta amb la capacitat de finançament de 57.636 milions que van mostrar les famílies espanyoles el 2021.

El quart trimestre del 2022, la taxa d'estalvi de les llars es va situar en el 14,5% de la renda disponible, davant del 15,9% del mateix trimestre del 2021.

En concret, l'estalvi de les llars va assolir l'últim quart de l'any passat els 32.344 milions d'euros, per sota dels 33.967 milions del mateix període del 2021 (-4,8%), tot això després de situar-se la renda disponible en 223.388 milions (+4,2%) i la despesa en consum en 190.440 milions (+5,9%).

La inversió realitzada per les llars els últims tres mesos del 2022 va assolir els 14.529 milions d'euros, un 24,1% menys que en el mateix període del 2021.

Eliminant els efectes estacionals i de calendari, la taxa d'estalvi de les llars va assolir el quart trimestre de l'any passat el 9,1%, la taxa més alta des del quart trimestre del 2021, quan va assolir el 12,3%.

L'ECONOMIA REDUEIX LA SEVA CAPACITAT DE FINANÇAMENT

L'any 2022, l'economia espanyola va mostrar una capacitat de finançament de 19.744 milions d'euros, xifra que equival a l'1,5% del PIB.

Aquest muntant és gairebé 2.700 milions d'euros inferior al 2021, quan la capacitat de finançament de l'economia espanyola davant de la resta del món va pujar a 22.435 milions d'euros, l'1,9% del PIB.

Aquest resultat és conseqüència de la capacitat de finançament registrada per les institucions financeres i les societats no financeres, davant de les administracions públiques (AAPP) i les llars, que van presentar l'any passat un dèficit de 63.776 i 1.753 milions d'euros, respectivament.

En el cas de les AAPP, el dèficit de 63.776 milions d'euros registrat el 2022 és de 19.170 milions d'euros inferior al del 2021.

Per la seva banda, les societats financeres van mostrar una capacitat de finançament de 45.343 milions d'euros el 2022, gairebé 9.500 milions més que el 2021, mentre que les institucions no financeres van presentar superàvit de 39.930 milions d'euros, per sobre dels 38.159 milions d?euros de l?any anterior.

EL DÈFICIT DE LES AAPP AUGMENTAR UN 35,6% A LA RECTA FINAL DEL 2022

El quart trimestre del 2022, les AAPP van registrar una necessitat de finançament de 37.717 milions d'euros, la xifra més gran en un quart trimestre des del 2012 i un 35,6% superior a la del mateix període del 2021.

Per part seva, les llars van presentar una capacitat de finançament el quart trimestre de l'any passat de 18.571 milions d'euros, fet que suposa 1.450 milions més que en el mateix període del 2021.

LA RENDA NACIONAL BRUTA PUJA UN 9,7% EL 2022

L'últim trimestre del 2022, l'economia espanyola va registrar una capacitat de finançament de 12.152 milions d'euros, el 3,4% del PIB, per sobre dels 10.372 milions del 2021.

Eliminant els efectes estacionals i de calendari, l'economia nacional va registrar entre l'octubre i el desembre del 2022 una capacitat de finançament de l'1,3% del PIB, set dècimes més que el trimestre anterior.

L'INE estima que la renda nacional bruta de l'economia es va situar en el conjunt del 2022 en 1.330.768 milions d'euros, un 9,7% superior a la del 2021, mentre que la renda nacional disponible bruta va pujar a 1.316.171 milions d?euros, un 9,6% més que l?any anterior.