Gasolina / @EP

La bonificació al combustible de 20 cèntims per litre de gasoil o benzina que el Govern va prorrogar únicament per al sector dels transportistes passarà aquest dissabte 1 d'abril a ser de només 10 cèntims per litre.

Així ho va dictaminar l'Executiu a l'últim Consell de Ministres de l'any passat, després de l'evolució favorable dels preus dels carburants, un descompte de 10 cèntims que acabarà el proper mes de juny, de la mateixa manera que ja va desaparèixer per als clients particulars 31 de desembre.

Les flotes mogudes per gas, que fins ara han tingut una compensació de 27 cèntims, tindran un descompte de 14 cèntims d'euros durant el segon trimestre de l'any, ateses les circumstàncies especials a què s'enfronta el preu del gas.

Tots aquests ajuts s'abonen al final de cada mes als transportistes que s'acullen al gasoil professional. El cost dels descomptes durant els primers sis mesos de l'any pujarà a 598 milions d'euros per al sector del transport per carretera.

El preu dels combustibles ha anat baixant els últims mesos i ja se situa el dièsel al voltant dels 1,54 euros i la gasolina al voltant dels 1,62 euros, davant els màxims de 2,1 euros i 2,15 euros, respectivament, que van arribar a tocar l?any passat.

La Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) va demanar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que vigilés l'evolució dels preus dels carburants per si calgués mantenir la bonificació de 20 cèntims més enllà del mes de març.

Tot i això, els preus han continuat caient des del desembre, especialment els del dièsel, per la qual cosa no es preveu que el Govern variï el descompte programat de 10 cèntims per litre.