La directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech , preveu que l'ocupació turística a Catalunya per Setmana Santa sigui “molt bona” , i amb un protagonisme més gran del turisme local català .

En declaracions, Domènech ha explicat que les perspectives són que el turista català es quedi dins de Catalunya , de manera que visiti el territori, "ho diversifiqui i ho desestacionalitzi" , amb un turisme interior que s'ha vist impulsat aquests darrers anys per les restriccions de moviment per la pandèmia.

Segons xifres estimades per la Generalitat, el total de turistes a Catalunya aquestes vacances serà de 962.257, fet que suposa un 25% més que el 2022 i un 16% superior a les xifres del 2019.

D'aquest total, més de 500.000 seran residents de Catalunya , mentre que el turisme de la resta de l'Estat suposarà prop de 200.000 arribades i el mercat francès portarà uns 70.000 turistes.

Domènech ha destacat aquesta afluència de visitants francesos , i ha assegurat que, de tots els mercats internacionals, el de França és “el primer mercat” que visita Catalunya en aquest tipus de vacances, ja que és un país veí de molt fàcil accés amb cotxe .

EL BON TEMPS DISPARA PREVISIONS A LA COSTA



Domènech ha explicat que les zones més visitades dins de Catalunya aquesta Setmana Santa depenen del temps que farà i ha matisat que, a causa de les bones condicions meteorològiques que s'esperen, la platja i l'interior seran les destinacions preferides, tot i que ha apuntat que des de el Govern esperen “que la gent es desplaci per tot el territori”.

El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), Jordi Martí , ha considerat que les zones més demandades a Catalunya seran les de la costa, “ja que la climatologia està acompanyant que no sigui la neu”. "Els destins de costa sembla que són els que tenen millor previsió , juntament amb els d'interior, que es van descobrir amb la pandèmia i que s'han posicionat molt bé", ha puntualitzat.

De fet, la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona , preveu per a les zones de muntanya una ocupació que entre el 40% i el 45% entre setmana , i que a partir de divendres augmenti fins al 80% , unes previsions que considera baixes i que relaciona que la temporada de neu "hagi acabat en moltes pistes d'esquí", informa en un comunicat.

D'altra banda, calcula que l'ocupació de la Costa Brava nord arribi entre setmana un 60% d'ocupació, la central un 65%, i la sud un 80%, i preveu que tota la zona fregui entre el 85 i el 95% d'ocupació a partir de divendres.

Per part seva, els càmpings de Tarragona tenen el 100% de places obertes i esperen assolir el 90% d'ocupació , segons ha informat l'Agrupació de Càmpings de Tarragona en un altre comunicat.

El president de l'entitat, Roger Trillas, confia que les reserves d'última hora permetran una ocupació propera al 100%, cosa que espera que sigui el preludi dels mesos estivals.

INESTABILITAT MACROECONÒMICA



En relació amb la incertesa macroeconòmica provocada per la inflació , Domènech ha defensat que "ja fa temps que hi ha aquesta inestabilitat" i que de moment no s'ha notat al sector turístic a Catalunya, per la qual cosa no considera que sigui un factor que pugui influir negativament en les xifres docupació per a Setmana Santa.

La despesa total calculada per la Generalitat per a Setmana Santa és de 260 milions d'euros , dels quals 81 milions procediran de la despesa dels turistes catalans i 36 milions dels visitants de la resta d'Espanya, i la resta dels turistes estrangers.

Per part seva, Martí espera que les vendes de les agències de viatges segueixin creixent malgrat les xifres macroeconòmiques, "que no acompanyen però que de moment no estan afectant la venda en general".