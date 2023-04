Les capitals de província solen ser el centre neuràlgic que marca la pauta quant a l'oferta i la demanda d'habitatges a tota la regió. Per tant, la recerca d'una casa es complica considerablement fora dels límits de la ciutat capital. | EMRE CAN

En els últims anys, els cosmopolites de les grans ciutats d'Espanya, amb afany de desconnexió urbana i més contacte amb la natura —encara que les restriccions pandèmiques també els van servir com a premissa— van emprendre camí cap als territoris de l'interior del país a la recerca de repòs i tranquil·litat —a més de la possibilitat de campar a gust evadint les fèrries restriccions—, posant accent a les províncies més despoblades del país. D'aquesta manera, la idealització de l'Espanya més rural es va reactivar, momentàniament, creant una expectativa falsa de revitalitzar aquestes zones. Tot i això, les dades no corroboren la tendència, segons l'últim balanç publicat per Pisos.com

L'informe ha revelat que l'Espanya buidada, composta per províncies com Astúries, Àvila, Badajoz, Càceres, Conca, Jaén, Lleó, Lugo, Ourense, Palència, Salamanca, Sòria, Terol i Zamora, ha experimentat una caiguda significativa en l'oferta d'habitatges de lloguer i venda des de l'inici de la pandèmia. Segons les dades, el mercat del lloguer ha disminuït un 60,98%, mentre que la compravenda ha baixat un 54,04% entre els anys 2020 i 2023.

De fet, l'escassetat d'oferta immobiliària a les zones rurals de l'Espanya buidada ha portat moltes famílies a abandonar la idea d'establir-s'hi ia optar per ciutats més grans, segons Ferran Font, director d'estudis de Pisos.com. Font assenyala que, malgrat el creixement de la població a Espanya els últims anys, l'Espanya buidada ha perdut més de 360.000 habitants en les darreres dues dècades, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

CONCENTRACIÓ A CAPITALS

Les capitals de província solen ser el centre neuràlgic que marca la pauta quant a l'oferta i la demanda d'habitatges a tota la regió. Per tant, la recerca d'una casa es complica considerablement fora dels límits de la ciutat capital. En aquests casos, els potencials compradors o inquilins solen enfrontar-se a reptes més grans en la localització d'un habitatge que s'adapti a les seves necessitats i pressupost. En aquest sentit, tal com assegura el balanç de l'empresa immobiliària, el 94% de l'oferta de lloguer de la província de Salamanca només es concentra a la ciutat.

“La situació és especialment complicada a províncies com Zamora, Conca o Àvila, on és pràcticament impossible trobar habitatges de lloguer fora de la capital, i en alguns casos ni tan sols a la capital mateixa, com a Sòria”, afegeix Font.

La pandèmia ha tingut un impacte significatiu al mercat immobiliari de l'Espanya buidada, especialment fora de les capitals de província. En algunes províncies, com Zamora i Àvila, l'oferta d'habitatges de lloguer ha disminuït en un 55,56% i un 78,26%, respectivament. En el cas de les propietats en venda, la caiguda ha estat del 57,41% a les capitals de província i del 51,62% a la resta de la província, amb els exemples de Sòria i Terol patint particularment.

Ferran Font recalca que "hi ha molta gent interessada a mudar-se, per això s'està desaprofitant una oportunitat d'or per revitalitzar aquestes zones". | FLO DAHM

UNA OPORTUNITAT D'OR

Tot i això, Ferran Font recalca la importància necessària de millorar la qualitat i no només la quantitat d'oferta: "Cal fomentar el desenvolupament immobiliari en aquestes províncies i així evitar que se segueixin dessagnant, perdent població", explica Font i afegeix que "hi ha molta gent interessada a mudar-se, per això s'està desaprofitant una oportunitat d'or per revitalitzar aquestes zones".

