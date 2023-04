Un home treballant. Foto: My Future VT

Trobar una feina que ens agradi i per a la qual estiguem formats i puguem tenir experiència, que ens permeti tenir uns ingressos per viure i que ens ajudi a fer-nos és una de les metes que tota persona hauria de tenir. Buscar al mercat laboral és una cosa que tots, en algun moment de la nostra vida, hem hagut de fer, amb més o menys èxit, tant en aquest procés de cerca com en el resultat final.

No obstant això, com en tot procés de la vida, sempre n'hi ha més d'una part, ja que quan algú busca, també cal que hi hagi algú que ofereixi i necessita trobar. I en aquest darrer aspecte és on, segons alguns estudis, les empreses estan trobant dificultats.

I és que segons el darrer Estudi de Projecció d'Ocupació que ha elaborat Manpower Group, 8 de cada 10 empreses espanyoles tenen dificultats en els seus processos de cerca de treballadors. Aquesta recopilació de dades va més enllà i apunta que aquesta situació complexa, que defineixen com a "desajustament de talent" passa per segon any consecutiu, ja que el 2022 les dades que van obtenir eren similars.

"El desajust entre el que el mercat ofereix i el que busquen les empreses a Espanya és una realitat. Ho veiem a totes les regions, ia tot tipus d'activitats i tipologies d'empresa. No obstant, és un fenomen complex que no obeeix a un sol factor i requereix una anàlisi profunda", ha assegurat el director de ManpowerGroup a Espanya, Francisco Ribero.

Foto: HayCanal

Les dades també revelen que per mida d'empresa, un 87% de les grans empreses (més de 250 empleats) asseguren tenir dificultats per trobar el talent que necessita. El segueixen mitges organitzacions (de 50 a 249 empleats) i petites (10-49 treballadors), entre les quals un 77% i un 78%, respectivament, tenen dificultats per trobar professionals. El 2022, les mitjanes empreses reportaven les majors dificultats (81%).

PUBLICITAT I COMUNICACIÓ, AL FRONT DE LA LLISTA

El que cal preguntar-se, doncs, és quins sectors són els que tenen més dificultats per trobar el talent que necessiten. Segons les dades de la companyia, les empreses de publicitat i comunicació són les que tenen més complicacions en els seus processos de selecció, arribant a un 91%.

El segueix, de prop, l'anomenat IT (informàtica i telecomunicacions), amb un 84%, les companyies de béns i serveis de consum (83%), empreses d'àmbit de salut i farmàcia (82%) i indústria (81%) ) com els 5 universos laborals que amb més dificultats.

SOLUCIONS?

Però davant dels problemes, siguin del tipus que siguin, cal buscar solucions; en aquest sentit, les empreses espanyoles estan posant en marxa estratègies per atraure i fidelitzar els professionals. Així doncs, la flexibilitat és l'eina preferida per les empreses (54%), seguida de valorar accedir a candidats per fonts alternatives, amb un 32% dels consultats.

L'increment dels salaris (24%), les primes per canviar de feina (21%) i l'automatització de processos de selecció (20%) són altres de les principals mesures engegades.