La foto de família després de la signatura de l?acord. Foto: CZFB

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) han signat un acord de col·laboració pel qual faran accions conjuntes amb l'objectiu de col·laborar en projectes i iniciatives futurs. Aquest acord s'ha materialitzat durant una reunió mantinguda entre el delegat Especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué , amb el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy , i el gerent del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Maurici Olivé , a les instal·lacions del DFactory Barcelona.

L'objectiu del dit acord és estrènyer llaços de col·laboració en futurs projectes i iniciatives. Entre aquests hi ha l'organització d'activitats, seminaris i actes que puguin ser d'interès per als col·lectius que ambdós representen, a més, de la utilització de les eines i plataformes de comunicació que cadascú disposin per promocionar i difondre les jornades i altres esdeveniments dirigits tots dos públics.

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació que compta amb més de 7.400 col·legiats i col·legiades, a més de 1.500 societats i despatxos vinculats dedicats als diferents vessants de l'economia i l'empresa. Entre les seves activitats, organitza activitats i presta serveis, i es configura com a centre de formació i actualització professional i com a fòrum d'opinió obert a la societat en general.

Pere Navarro ha afirmat durant aquest acte que “estem molt orgullosos de tancar un acord que serà molt beneficiós per a les dues institucions. El CZFB sempre ha apostat per enfortir la cooperació entre diferents administracions, i el Col·legi d'Economistes de Catalunya disposa d'una posició privilegiada entre les empreses de Catalunya, cosa que ens permetrà crear sinèrgies entre el nostre públic”.

Per part seva, el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy, ha subratllat "la importància de generar sinergies i acords entre entitats econòmiques amb l'objectiu de contribuir a la transformació digital i verda de l'economia". Després de la visita, el degà del CEC ha destacat “la intensa activitat a DFactory Barcelona amb empreses capdavanteres en indústria 4.0”.