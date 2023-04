SEPE / @EP

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 48.755 persones al març en relació amb el mes anterior (-1,67%) impulsat pel descens de la desocupació al sector serveis per les contractacions per a la Setmana Santa segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball , que ha destacat que el retrocés percentual de l'atur registrat al març és el més gran aquest mes des del 2002.

D'aquesta manera, al finalitzar març, el nombre total d'aturats es va situar en 2.862.260 desocupats, la xifra més baixa aquest mes des del 2008, segons ha destacat Treball.

El Departament que dirigeix Yolanda Díaz ha subratllat que la caiguda de la desocupació al març és una dada "especialment positiva en un context internacional d'incertesa", sobretot "en l'àmbit financer".

La vicepresidenta segona i ministra de Treball ja havia avançat que les dades de desocupació del març serien "positives".

La baixada de l'atur el març d'aquest any, que posa fi a dos mesos consecutius d'ascensos, supera amb escreix l'experimentada el març del 2022, quan tot just desfer-se la guerra a Ucraïna, la desocupació només es va reduir en 2.921 persones. Tot i això, el retrocés d'aquest any ha estat inferior al registrat el març del 2021 (-59.149 desocupats).

Exceptuant el període 2020-2022, afectat per la pandèmia i la guerra, el descens de l'atur el març d'aquest any és el més acusat aquest mes des del 2016, quan va baixar en 58.216 persones.

Des de l'inici de la sèrie històrica comparable, el 1996, l'atur ha baixat al març 23 vegades i ha pujat en 5, especialment el 2020, quan l'arribada del Covid va disparar la desocupació en més de 300.000 persones.

En termes desestacionalitzats , l'atur registrat va disminuir el tercer mes del 2023 en 38.737 persones.

L'últim any la desocupació acumula un descens de 246.503 aturats, fet que suposa un 7,9% menys, amb una reculada de l'atur femení de 113.105 dones (-6,2%) i una caiguda de la desocupació masculina de 133.398 homes (- 10,4%).

L'ATUR BAIXA MÉS ENTRE LES DONES

L'atur va baixar al març en quatre sectors econòmics , especialment al sector serveis, que va restar 42.789 desocupats (-2%) per les contractacions a l'hostaleria de cara a la Setmana Santa. El van seguir la construcció, on la desocupació va disminuir en 3.898 persones (-1,7%); la indústria, amb 3.419 aturats menys (-1,47%) i l'agricultura, amb 2.648 aturats menys (-2,3%).

Tot i això, l'atur va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior, que després de sumar 10.139 desocupats al febrer, va afegir al març 3.999 aturats més a les seves files (+1,5%).

L'atur va baixar al març en tots dos sexes, encara que una mica més entre les dones. En concret, l' atur femení es va reduir en 25.897 dones (-1,5%), davant d'una reculada de l'atur masculí de 22.858 homes (-1,9%).

Així, en acabar març, el total de dones aturades es va situar en 1.718.323 parades, la xifra més baixa dels últims 15 anys, mentre que el nombre d'homes a l'atur va totalitzar 1.143.937 aturats.

Per edats, l'atur entre els joves menors de 25 anys va baixar un 0,1% al març, amb 267 aturats menys que al tancament del febrer, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més va disminuir en 48.488 aturats (-1 ,8%).

Treball ha destacat que l' atur juvenil s'ha reduït al març per primera vegada aquest mes en els darrers nou anys, cosa que ha situat el total de menors de 25 anys en atur en 215.099, la seva xifra més baixa en un mes de març dins de la sèrie històrica.

L'ATUR NOMÉS PUJA A MADRID

L'atur registrat va baixar al març a totes les comunitats autònomes, excepte a Madrid, on va pujar en 1.013 desocupats. Els descensos més importants es van registrar a Andalusia (-15.284 aturats), les Canàries (-5.775) i Castella i Lleó (-4.446 desocupats).

Pel que fa a les províncies, l'atur va retrocedir en 49, especialment a Sevilla (-4.053 desocupats), Màlaga (-3.685) i Las Palmas (-3.323) i va pujar a tres províncies: Madrid (+1.013 desocupats), Ceuta ( +197) i Ourense (+32).

L'atur registrat entre els estrangers va disminuir en 3.073 desocupats respecte al mes anterior (-0,8%), fins a situar-se el total d'immigrants en atur en 372.915, fet que suposa 19.515 aturats menys que un any abans (-5%).

ELS CONTRACTES FIXOS-DISCONTINUS PUJEN UN 70%

Al març es van registrar 1.315.095 contractes , un 21,3% menys que el mateix mes del 2022. De tots ells, 615.674 van ser contractes indefinits, xifra que supera en un 19,8% la de març del 2022.

En total, el 46,82% dels contractes realitzats al març van ser indefinits, percentatge que supera el registrat al febrer, quan la proporció de contractes fixos va ser del 45,46%.

Del total de contractes indefinits subscrits al març, 284.208 han estat a temps complet, un 9% més que el mateix mes de l'any passat; 180.909 eren contractes fixos-discontinus (+70,6%) i 150.557 eren contractes indefinits a temps parcial (+2,5%).

De tots els contractes subscrits al març, 699.421 van ser contractes temporals, un 39,6% menys que el mateix mes del 2022.

Durant els tres primers mesos de l'any, s'han signat una mica més d'1,6 milions de contractes fixos, un 53,3% més que en el mateix període del 2022, i 1,96 milions de contractes temporals, un 46,1% menys .

Treball ha destacat que aquestes dades constaten "el canvi de model en la contractació" cap a l'ocupació estable en complir-se un any de vigència plena de la reforma laboral, ja que encara que aquesta va entrar en vigor fa 15 mesos, les modificacions introduïdes a la contractació van entrar a vigor tres mesos més tard.

LA TAXA DE COBERTURA DAVANT DE L'ATUR PUJA FINS AL 68,1%

El Ministeri ha informat a més que la despesa en prestacions per desocupació va assolir al febrer (última dada disponible) la xifra de 1.952,7 milions d'euros, un 3,8% més que el mateix mes del 2022.

Les prestacions abonades des del gener d'aquest any incorporen la pujada de la base reguladora fins al 60% a partir del setè mes, davant del percentatge del 50% que s'aplicava des del 2012 per al càlcul de la prestació.

Com a conseqüència d'això, la quantia mitjana de la prestació contributiva per desocupació va augmentar al febrer un 7,3%, fins a 961,6 euros mensuals.

La despesa mitjana mensual per beneficiari, sense incloure el subsidi agrari d'Andalusia i Extremadura, va pujar a 1.070,7 euros el mes de febrer, fet que suposa 24,9 euros més que el mateix mes del 2022 (+2,4%) .

El total de beneficiaris de prestacions per desocupació es va situar en finalitzar el segon mes de l'any en 1.863.952 persones, un 1,1% més que el febrer de l'any passat, i la taxa de cobertura va assolir el 68,11%, el nivell més alt alt en un mes de febrer des del 2012, segons Treball.

Les dades de prestacions sempre van amb un mes de retard respecte a les dades d'atur, de manera que el Ministeri ha publicat aquest dimarts les xifres de desocupació del març i l'estadística de prestacions del febrer.