El secretari d'Estat d'Ocupació i Economia Social, Joaquín Pérez Rey , ha assegurat que el nou permís parental de vuit setmanes que preveu la Llei de famílies i que en podran gaudir els pares de manera contínua o discontínua, fins que el seu fill faci vuit anys, serà retribuït.

"El permís parental de vuit setmanes, com saben, és una obligació que deriva de la norma europea, de la directiva de la Unió Europea i és una obligació que naturalment, doncs, ha de ser retribuïda, aquest permís parental ha de ser retribuït, tal i com disposa aquesta norma", ha explicat Pérez Rey, aquest dimarts, en una roda de premsa.

A més, ha recordat que aquesta norma europea disposa que els estats tindran fins a l'agost del 2024 per establir les mesures de retribució adequades per a aquest permís. Per tant, ha indicat que aquest és el resultat final al qual ha de portar la transposició adequada de la directiva europea i que estan "en termini de complir".

Aquest permís de vuit setmanes és un dels tres nous permisos creats amb la Llei de famílies, impulsada pel Ministeri de Drets Socials i que ara comença la tramitació parlamentària després d'haver estat aprovada en segona volta pel Govern.

En concret, tal com dicta la llei, podran gaudir d'aquest permís parental totes les persones treballadores, homes o dones, per tenir cura d'un fill, filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi 8 anys.

Juntament amb aquest permís, la llei de famílies en crea dos més, un d'ells, de cinc dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguineïtat , o de qualsevol convivent.

Un altre dels permisos serà de quatre dies a l'any, que es podrà gaudir per hores, per “motius familiars urgents o inesperats”, per exemple, quan a un pare o mare li criden de l'escola perquè el seu fill s'ha posat malalt, tal i com com ha indicat la ministra de Drets Socials, Ione Belarra diverses vegades.