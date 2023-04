Un vehicle a la planta d´Almussafes. Foto: Europa Press

La direcció de Ford Espanya i el sindicat majoritari a la fàbrica d' Almussafes (València), UGT , han arribat aquest dimarts 4 d'abril a un acord per aplicar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 1.144 treballadors a través de plans de prejubilacions des dels 53 anys i un programa de sortides incentivades en què l'empresa ha elevat les quanties de les indemnitzacions proposades.

La fàbrica valenciana, amb prop de 5.900 empleats, va acollir el dia 4 la novena sessió de la comissió negociadora de l'ERO, que ha acabat amb un acord entre la direcció i la UGT --sense el sindicat STM--, després d'un mes de reunions a que organitzacions sindicals i empresa han debatut sobre l'edat de la prejubilació i les condicions de les indemnitzacions, amb l'objectiu d'aconseguir atraure un nombre suficient de treballadors de forma voluntària per evitar sortides traumàtiques.

Dilluns passat 3 l'empresa va presentar una proposta d'acord en què accedia a rebaixar l'edat de les prejubilacions fins als 53 anys, com demanaven els sindicats, però en condicions diferents de les de la resta de treballadors més avançats. Els sindicats la van rebutjar i la direcció va avançar que l'endemà presentaria una proposta final. Ara, UGT ha explicat que finalment l'empresa ha accedit a la seva "principal reivindicació" i ha ofert plans de sortida amb caràcter voluntari per als nascuts el 1969 i el 1970. "També ha millorat sensiblement les quantitats ofertes per a les baixes incentivades", ha destacat el sindicat, que "confia" que l'acord serveixi per resoldre l'ERO amb un "100% de voluntarietats".

LES CONDICIONS

L'acord per a l'ERO es compon d'un pla de prejubilacions al qual es poden adherir els treballadors a partir de 53 anys i un altre d'indemnitzacions econòmiques compensatòries.

En el pla de prejubilacions, els treballadors de 53 i 54 anys percebran un 75% del salari regulador fins a complir els 57 anys i un 80% a partir de llavors, davant l'oferta d'aquest dilluns amb percentatges del 70% i 75%.

La data màxima d'abonament de les rendes brutes i de cotitzacions especials amb la Seguretat Social serà fins a 62 anys en el cas dels empleats de 52 anys i fins a 63 per als treballadors de 54.

Els empleats que s'inscriguin als 55 i 56 anys rebran un 80% del salari regulador fins als 57 anys i un 85% a partir d'aquesta edat, tal com va proposar dilluns.

La data màxima d'abonament de rendes brutes seria fins a complir els 64 anys en el cas de la plantilla de 55 anys i fins als 65 anys als treballadors de 56 anys. De la mateixa manera, la data màxima d'abonament del conveni especial amb la Seguretat Social seria fins a complir els 63 i els 64, respectivament.

Els treballadors de 57 o més anys percebran un 85% del salari regulador mensual, amb conveni especial amb la Seguretat Social i data màxima d'abonament de rendes brutes fins als 65 anys.

Pel que fa al pla d'indemnitzacions, seran elegibles tots els empleats nascuts des de l'1 de gener de 1960, a excepció dels vinculats per un contracte temporal, de relleu o d'accés a la jubilació parcial.

La direcció ha incrementat la indemnització addicional a les sortides voluntàries fins als 40.000 euros en el cas que es realitzin al 30 de juny i ho manté en 20.000 euros per a les sortides anteriors al 30 de setembre.

A més d'aquesta quantia, els empleats fins a 54 anys rebran una indemnització de 45 dies per any treball, amb un màxim de 42 mensualitats de salari i un mínim d'una anualitat. Els empleats de 55 a 63 anys rebran la compensació prevista al conveni.